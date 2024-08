Kerk en Samenleving Bisschop Secco: Christelijke pastoren spreken niet namens de Katholieke Kerk Dick Drayer 13-08-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In reactie op de recente uitspraken van de Associatie van Christelijke Pastoren (APK) over homoseksualiteit en het homohuwelijk zegt bisschop Luis Secco dat eventuele mededelingen of publieke opinies die door de APK worden uitgebracht volledig onafhankelijk zijn en niet noodzakelijkerwijs de gedachten of standpunten van de Katholieke Kerk vertegenwoordigen, tenzij dit expliciet en officieel is aangegeven.

De pastoren van de APK ageren tegen de uitspraak van het Hof van Curaçao, dat in cassatie bevestigd werd door de Hoge Raad, over het homohuwelijk als ‘een grote zorg voor veel mensen in Curaçao’. Zij beschouwt homoseksuele relaties als “onnatuurlijk” en “schadelijk voor de gemeenschap”.

Het Bisdom Willemstad benadrukt dat zij de enige officiële instantie is die namens de Katholieke Kerk op Curaçao spreekt. Alle officiële mededelingen, leerstellingen of standpunten van de Katholieke Kerk worden uitsluitend via het Bisdom gecommuniceerd.

Deze verklaring komt nadat bleek dat er verwarring was ontstaan in de gemeenschap over de rol en de communicatie van de APK. De Associatie van Christelijke Pastoren (APK) fungeert als de collectieve stem voor de Pinkster- en Evangelische kerken die lid zijn van hun vereniging.

Homohuwelijk

Eerder al liet de voorzitter van de Centrale Kerkenraad van de VPG, de Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao weten dat de VPG zich niet kan vinden in de standpunten van de Associatie van Christelijke Pastoren.

Het Bisdom van Willemstad weidt daarover niet uit in hun brief, anders dan dat zij alle officiële mededelingen, leerstellingen of standpunten van de Katholieke Kerk uitsluitend via het Bisdom gecommuniceerd.

