Protestante Kerken distancieren zich van voorgangers tegen homohuwelijk Dick Drayer 13-08-2024

WILLEMSTAD – De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao (VPG) heeft zich expliciet gedistantieerd van de recente brief van de vereniging van Christelijke Pastors van Curaçao (APK). In die brief aan de regering spreekt APK zich uit tegen homoseksualiteit en de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht op het eiland.

Brede Kristensen, voorzitter van de Centrale Kerkenraad van de VPG, benadrukt dat de gemeente de scheiding van kerk en staat hoog in het vaandel heeft staan. “Zowel de staat als de kerk hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid,” stelt Kristensen. “Wij vinden dat de kerk zich niet met de verantwoordelijkheden van de staat moet bemoeien.”

De brief van de APK aan de regering vraagt om maatregelen die gezinnen op het eiland beschermen tegen homoseksualiteit en het homohuwelijk. Maar Kristensen is van mening dat de interpretatie van de Bijbel door APK zeer beperkt is. “Als je de Bijbel heel strikt gaat interpreteren, dan kun je ook concluderen dat vrouwen niet mogen praten. Wij geloven in eenheid en verscheidenheid,” aldus Kristensen.

De Vereniging Protestantse Kerken op Curaçao zijn geen onderdeel van de Asosashon Pastornan Kristian. De APK kwam eerder al in het nieuws vanwege hun fundamentalistische opvatting over homoseksualiteit en het homohuwelijk.

Onduidelijk

De VPG onderstreept bij monde van haar voorzitter dat hun kerk geen moeite heeft met het homohuwelijk en openstaat voor homoseksuelen en lesbiennes. “Zij zijn bij ons meer dan welkom,” voegt Kristensen toe.

De niet-katholieke officiële kerken op Curaçao zijn liberaler en staan in veel gevallen een inclusieve samenleving voor. Zij distantiëren zich van de enge fundamentalistische opvattingen over homoseksualiteit van de pinkster-achtige gemeenschappen en eenmanskerken verenigd in de APK op Curaçao.

Toch is niet alles even duidelijk binnen de VPG. De Protestantse gemeenten hebben tot nu toe nagelaten een helder en officieel standpunt te formuleren over hun positie ten aanzien van het homohuwelijk en homoseksualiteit. Wel in oppositie tegen de APK, maar niet in gesprek met kerkleden en vertegenwoordigers van de LGBTQ+ gemeenschap op Curaçao. Verschillende oproepen intern, binnen de kerken, om dit te agenderen zijn tot nu toe genegeerd.

