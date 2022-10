Human Resources Consultancy op Curaçao

Linkels en Partners is een toonaangevend adviesbureau op het gebied van Human Performance Management op Curaçao, dat is gespecialiseerd in Executive Recruitment, Training & Development, Psychometrisch testen, Functieclassificatie en algemene advisering. Het bureau dat sinds 1995 bestaat is momenteel actief in negen landen, namelijk Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Trinidad & Tobago, Belize, Antigua, Sint-Eustatius en Nederland.

Waarom werving en selectie uitbesteden

Lukt het zelf niet om passend talent te vinden voor een openstaande vacature, of heeft u simpelweg niet de tijd om er op een goede manier mee bezig te zijn? Overweeg dan om de werving en selectie uit te besteden aan een recruitmentbureau. Linkels en Partners zorgt voor het hele traject als het gaat om de werving en selectie voor vacante functies binnen uw organisatie.

U krijgt alleen de best gekwalificeerde kandidaten aanbevolen voor een 2e gesprek met u als opdrachtgever. Dit bespaart u veel tijd. Linkels en Partners heeft een zeer hoge succesratio, niet in de laatste plaats omdat het een uitstekend bereik heeft in meerdere landen in de regio, maar ook in Nederland.

Psychometrisch testen

Linkels en Partners biedt diverse testpakketten om op objectieve wijze vast te stellen in hoeverre kandidaten voldoen aan de criteria voor een functie.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van betrouwbare en valide testmateriaal, afkomstig uit met name Nederland en de Verenigde Staten. De testen worden afgenomen door daartoe opgeleide testassistenten, terwijl het rapport wordt geschreven door een hiertoe opgeleide en ervaren medewerker met een wetenschappelijke achtergrond. Linkels en Partners hanteert de ethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Training & Opleiding

Linkels en Partners traint jaarlijks meer dan 1000 cursisten in uiteenlopende onderwerpen. De trainingen kennen een bijzonder interactief karakter.

Behalve het eigen standaard pakket schrijven zij ook materiaal op maat op basis van de specifieke wensen binnen een organisatie. Het kantoor is de exclusieve samenwerkingspartner van ISBW Opleidingen voor de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba.

In-company training

De meeste trainingen en opleidingen kunnen in-company worden verzorgd. Dit zorgt voor een scherpte prijs en de trainer kan zich concentreren op zaken die binnen de organisatie spelen en/of extra aandacht behoeven.

Na een intakegesprek ontvangt het bedrijf een passende offerte.

Enkele van de meest populaire thema’s voor in-company training zijn:

Klantvriendelijkheid

Omgaan met klachten

Ziekteverzuim en ziekteverzuimbeleid

Supervisory Skills

Sociale vaardigheden voor Managers

Beoordelen van personeel

Gesprekstechnieken/voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken

Kwalificeren van werk

Linkels en Partners is expert in het beschrijven en waarderen van de functies in een organisatie.

Het waarderen van functies biedt een objectieve grondslag voor het beloningsbeleid binnen de organisatie op grond van objectieve criteria. Daarnaast kunnen loonschalen worden geconstrueerd waar zowel bestaande als toekomstige functies eenvoudig kunnen worden ingepast.

Salaris structuren

Linkels en Partners ontwerpt de beloningsstructuur die bij een organisatie past.

Hierbij biedt het niet alleen de meer klassieke salarisschalen, maar ook een groot aantal variaties die verschillende mogelijkheden bieden. De beloningsstructuren zijn instrumenteel voor enerzijds een eerlijk en gebalanceerde beloningsbeleid naar de medewerkers toe, maar anderzijds voor het betaalbaar houden van de salarissen op de middellange en lange termijn.

Functioneringsgesprek

Het kantoor ontwerpt voor klanten een beoordelingssystemen op maat. De kern van deze beoordelingssystemen is het competentiebeoordelingssysteem. Al naar gelang de behoefte van de klant, het soort organisatie en de niveaus van de werknemers die beoordeeld moeten wordt het competentiebeoordelingssysteem uitgebreid met zogenaamde Performance Goals. De kracht van deze aanpak zit hem in de hands-on begeleiding van beoordelaars als ook in de participatieve aanpak om te beslissen wat en hoe er beoordeeld wordt.

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

