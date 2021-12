Klein Curacao is een onbewoond, tropisch eiland ten zuidoosten van Curacao. Het eiland is omringd door een kristalheldere blauwe zee en beschikt volgens Lonely Planet over één van de mooiste, parelwitte zandstranden ter wereld. Het onaangetaste rif bij het eiland zorgt voor een zeer kleurrijke onderwaterwereld, vol met prachtige vissen, koralen en zeeschildpadden. ‘Het ultieme Robinson gevoel op een echt bounty-eiland’, horen we bezoekers vaak zeggen.

Klein Curacao heeft een oppervlakte van ongeveer 1,7km2 en ligt circa 28 kilometer bij het hoofdeiland Curacao vandaan. Het eiland is dan ook alleen per boot bereikbaar. Op de heenweg wordt er altijd tegen de stroming in gevaren en op de terugweg met de stroming mee. Veel catamarans hijsen op de terugweg het zeil en worden dan door de wind weer terug naar Curacao gevoerd. Er zijn geen veerdiensten tussen Curacao en Klein Curacao. Een bezoek aan Klein Curacao is alleen mogelijk met een georganiseerde trip. Een compleet overzicht van deze trips kunt u vinden op: Curacao Trips.

Een trip naar Klein Curacao

Er worden inmiddels al ruim 35 jaar trips naar Klein Curacao georganiseerd. De trips vertrekken al vroeg in de ochtend, tussen 07:00 en 08:30. Vervolgens is het, afhankelijk van het type boot, tussen de 45 minuten en anderhalf uur varen naar Klein Curacao. De boot legt dan vlak voor het eiland aan waarna iedereen met een kleine motorboot tot kniehoogte diep naar het strand wordt gebracht. Er is één trip die tot 13:00 duurt en bij alle andere trips zijn de boten om ongeveer 17:00 weer terug.

Twee trips beschikken over een privé strandhuis met ligbedden, parasols, toiletten en zoetwater douches op Klein Curacao. De andere trips zijn iets avontuurlijker. De gasten worden dan geheel zonder faciliteiten op het eiland afgezet. Alle trips zijn inclusief een BBQ lunch en een open bar. De open bar is gedurende de hele dag en bestaat uit ijswater en frisdranken. Vanaf 12:00 is het ook mogelijk om alcoholische dranken te nuttigen. Bij sommige trips is dit inbegrepen en bij andere trips moet hier extra voor betaald worden. Bij een aantal trips is zelfs het ontbijt inbegrepen. Alle trips naar Klein Curacao zijn eenvoudig online te boeken bij Curacao Trips.

Wat kunt u doen op Klein Curacao?

Niet voor niets staat een trip naar Klein Curacao veelal op de eerste plaats van dingen die u gezien of gedaan moet hebben tijdens uw vakantie op Curacao. Op Klein Curacao zijn diverse mogelijkheden om de dag door te brengen. De meest voor de hand liggende optie is natuurlijk heerlijk een dagje luieren op het strand. Maar er is veel meer te doen dan alleen dat. Klein Curacao leent zich ook uitstekend voor een mooie wandeling, zodat u het hele eiland kunt ontdekken. U mag dan zeker de iconische vuurtoren die midden op het eiland staat en het beroemde scheepswrak niet missen. De meest populaire activiteit op Klein Curacao is toch wel het snorkelen of duiken. Bij alle trips naar Klein Curacao kunt u een duikbril met snorkel lenen van de organisatie. Bij de meeste trips wordt ook een snorkel safari georganiseerd. Dit laatste is zeer de moeite waard omdat de gidsen precies weten waar de mooiste vissen zich bevinden en de kans het grootst is om zeeschildpadden of zelfs wilde dolfijnen te spotten.

Wat kost een excursie naar Klein Curacao?

De kosten van een excursie naar Klein Curacao variëren van €59,- tot €120,- per persoon. De goedkoopste excursie is een halve dag met een overdekte speedboot en de duurste excursie is een hele dag, volledig verzorgd met een luxe jacht.

Meer weten of direct online boeken?

Wilt u meer te weten komen over Klein Curacao of een compleet overzicht inzien van alle excursies naar Klein Curacao? Dan adviseren wij u een kijkje te nemen op de website van Curacao Trips. U kunt hier tevens het actuele aantal beschikbare plaatsen per excursie bekijken, alle excursies vergelijken en direct online boeken.

