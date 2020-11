146 Gedeeld

Boka Pistol, Shete Boka Nationaal Park, foto: Inge Poorthuis

Even de kou in Nederland ontvluchten? Wat denk je van deze tips voor een actieve vakantie op Curaçao? Curaçao, één van de drie ABC-eilanden, ligt in de Caribische Zee. Met bijna 365 dagen per jaar zon en een temperatuur van rond de 32 graden Celsius is het hier altijd goed toeven. De constante passaatwind zorgt voor de nodige verkoeling.

Welke excursies kun je op Curaçao doen?

De meeste vakantiegangers die naar Curaçao komen zullen een bezoek aan Punda en Otrobanda, de bekende stadsdelen die verbonden worden met de beroemde Pontjesbrug, niet overslaan. Ook een dagtocht naar Klein-Curaçao en een bezoek aan één van de populairste stranden van Curaçao, Grote Knip zullen bij de meesten op hun ‘to-do-list’ staan.

De baai van Grote Knip, foto: Inge Poorthuis

Onontdekte parel van Curaçao, Boka Shete Nationaal Park

Maar wist je dat Curaçao nog veel meer te bieden heeft? Houd je namelijk van ruige kusten dan biedt Boka Shete Nationaal Park een spectaculaire mogelijkheid om dat van dichtbij te bekijken. Het Boka Shete Nationaal Park ligt in het noorden van Curaçao. Bij de entree van het park, krijg je een plattegrond van het park mee met daarop alle bezienswaardigheden. Het park is zowel te voet als per auto te betreden, de wegen in het park zijn onverhard. Je kunt kiezen voor een georganiseerde excursie of met eigen auto het park betreden.

Boka Tabla is vanaf de centrale parkeerplaats bij de ingang slechts enkele minuten lopen. Allereerst kom je bij een uitkijkplatform vanaf waar je de hoge golven de ‘boka’ (inham, of mond in het Papiaments) in ziet komen stromen. Voor de echte durfal kun je verder doorlopen naar de grot. Via een klein trappetje loop je naar beneden de grot in, tot je op een platform komt dat water doorlaat. Vanaf het bankje, waar je plaats kunt nemen, zie je de hoge golven op je afkomen. Sommige golven zijn zo hoog dat de vloer onder je voeten verzwolgen lijkt te worden. Natte voeten gegarandeerd! Bekijk hier meer foto’s van het park.

Boka Wandomi met Natural Bridge, Shete Boka Nationaal Park, foto: Inge Poorthuis

Als je het pad verder vervolgt loop je weer terug naar boven en heb je mooi overzicht over Boka Tabla. Tuur af en toe naar het water, hier worden regelmatig zeeschildpadden gespot die in het park komen om eieren te leggen. Het pad waar je je nu bevindt is tevens één van de twee wandelroutes die door het park lopen. Beide routes duren een uur per stuk en ze brengen je langs alle hoogtepunten van het nationaal park Boka Shete.

Wil je liever niet te veel wandelen in het park, dan kun je met de auto verder rijden naar de andere hoogtepunten. Denk bijvoorbeeld aan de Boka Wandomi met een ‘natural bridge’, Boka Kalki en Boka Pistol. De eerste twee liggen ongeveer 10 minuten lopen vanaf de parkeerplaatsen die daar zijn. Boka Pistol ligt net naast de parkeerplaats.

Waar te verblijven op Curaçao?

Centraal op het eiland, direct aan de prachtige Blauw Baai ligt het mooie resort Blue Bay. Al bij aankomst op het uitgestrekte terrein van het resort lijkt het of je in een prachtige, groene oase bent beland. Tropische begroeiing, die bestaat uit prachtige bomen, bloeiende struiken en heerlijk geurende bloemen, die weer allerlei mooie vogels aantrekken, wordt afgewisseld door een schitterend aangelegde 18-holes golfbaan. En als toppunt van luxe beschikt Blue Bay Resort over een prachtig wit zandstrand met alle faciliteiten die je je maar wenst. Wil je ook verblijven bij Blue Bay Resort op Curaçao, klik dan hier voor meer informatie.

Zwembad van Blue Bay Resort, foto: Tui Nederland

Kun je met een auto door Boka Shete Nationaal Park rijden? Ja, dat kan, de wegen zijn onverhard en per auto kun je de parkeerplaatsen van alle hoogtepunten in het park bereiken. Kun je zeeschildpadden spotten op Curaçao? Ja, in het Boka Shete Nationaal Park worden regelmatig zeeschildpadden gezien. Ook leggen ze hier hun eieren. Waar kan ik golfen op Curaçao? Blue Bay Resort, gelegen aan de Blauw Baai, beschikt over een 18-holes golfbaan.

Lees ook: