Auto huren op Curaçao, de beste tips

Curaçao is een prachtig eiland en nodigt uit om ontdekt te worden. Naast de schitterende stranden beschikt het eiland over een mooie natuur en vele culturele bezienswaardigheden. Op Curaçao is openbaar vervoer beschikbaar, maar een huurauto geeft zo veel meer vrijheid. Je bepaalt zelf waar je naartoe gaat en wanneer. Zo kom je op de mooiste, onontdekte plekken die je zonder huurauto niet had kunnen bereiken. In dit artikel lees je de beste tips om een auto te huren op Curaçao.

Met een huurauto kun je van de gebaande paden afwijken en zo de leukste activiteiten op Curaçao beleven. Je rijdt eenvoudig naar afgelegen strandjes die per openbaar vervoer of met een taxi niet of lastig te bereiken zijn. En ook wanneer je een bezoek wilt brengen aan het Christoffel of Shete Boka Nationaal Park komt een huurauto goed van pas. Op Curaçao zijn diverse autoverhuurbedrijven te vinden. Ze verhuren verschillende soorten auto’s, van compacte auto’s tot SUV’s en jeeps. De laatste twee zijn handig wanneer je het nationaal park van het eiland wilt bezoeken.

Hoe boek je een huurauto

Een auto huur je altijd per 24 uur, dat is één dag. Wil je bijvoorbeeld een auto huren van zaterdag 10:00 uur tot zondag 11.00 uur (totaal 25 uur) dan betaal je twee dagen autohuur. Je zou er dan ook voor kunnen kiezen om een boeking tot maandag 10:00 uur te maken, je moet immers toch voor de hele dag betalen. Let hier dus op tijdens het boeken.

Bedenk ook altijd van te voren waar je de auto voor wilt gebruiken. Wil je de nationaal parken bezoeken dan is een SUV of jeep aan te raden. Maar verwacht je alleen ritten te maken tussen jouw accommodatie en Willemstad, dan is een compacte auto voldoende.

Natuurlijk moet je weten voor hoeveel personen je de auto nodig hebt. Ga je met je gezin of vrienden op vakantie, dan heb je een ruime huurauto nodig. Bedenk ook hoeveel bagage je meeneemt op vakantie en dus in de auto moet passen. Bij sommige autotypes is er weinig ruimte voor bagage, met name voor grote koffers.

Reserveer tijdig

Op Curaçao is er veel vraag naar huurauto’s, met name in de vakantieperiodes en in het hoogseizoen. In die periodes komt het regelmatig voor dat er geen huurauto’s meer beschikbaar zijn. Ben je al op het eiland en probeer je een huurauto te reserveren, dan kun je dus bedrogen uitkomen. Reserveer daarom tijdig, bij voorkeur ruim voor vertrek jouw huurauto. Hoe eerder je boekt, hoe meer keuze je ook hebt uit de verschillende autotypes. Vaak zijn de kleinste (en goedkoopste) auto’s als eerste uitverkocht. Neem dus niet de gok om ter plaatse een auto te huren, maar doe dit eenvoudig online ruim voor vertrek.

Creditcard op naam van de bestuurder

Voor het reserveren van een huurauto heb je een creditcard nodig. Deze dient als borg bij schade. De creditcard moet altijd op naam staan van de hoofdbestuurder van de auto. Neem dus naast jouw geldige rijbewijs en ID-bewijs ook jouw creditcard mee, ook al heb je de huurauto al vooraf betaald. Natuurlijk moet er ook voldoende bestedingsruimte op de creditcard zijn om deze als borg te kunnen gebruiken. Daarnaast heb je ook de pincode van jouw creditcard nodig, vergeet deze niet.

Auto huren zonder creditcard op Curaçao

Mocht je geen creditcard hebben dan zijn er toch opties om een huurauto te reserveren op Curaçao. Kies bij het reserveren van de huurauto voor de optie geen waarborg service. In dat geval kun je zonder creditcard een huurauto reserveren. Ook zijn er autoverhuurbedrijven waarbij je de borg contant kunt betalen.

Welke verzekeringen en welk eigen risico moet je kiezen

De meeste autoverhuurders bieden verzekeringen voor de huurauto aan. Soms ben je verplicht om ze af te sluiten, zoals een WA-verzekering, bij andere heb je keuze uit diverse pakketten. Welke verzekeringen je kiest is natuurlijk persoonlijk, kies iets waar jij je prettig bij voelt. De één kiest bijvoorbeeld voor een eigen risico van 500 USD bij schade, een ander verzekert het liefst alles, inclusief de banden en ruiten. Uiteraard heeft dit effect op de kosten van de verzekering, hoe meer je verzekert, hoe hoger deze zijn.

Een zogenaamde CDW (Collision Damage Waiver) verzekering dekt schade die jij zelf maakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kras of deuk omdat je een paaltje raakt. Maar deze verzekering dekt ook schade bij aanrijding van een dier, bijvoorbeeld een geit of bij (poging tot) diefstal van apparatuur uit de huurauto.

Natuurlijk kun je ook voor all-in autohuur kiezen, je weet dan vooraf precies wat het gaat kosten. En mocht je onverhoopt toch schade maken dan is alles gedekt en goed geregeld. Heb je een all-in auto gehuurd, dan is het niet nodig om verzekeringen als LDW (Loss Damage Waiver) en SCDW (Super Collision Damage Waiver) af te sluiten. Je bent immers al volledig verzekerd.

Minimale leeftijd voor bestuurders

Veel autoverhuurmaatschappijen hanteren een minimale leeftijd van 25 jaar voor bestuurders. Ben je jonger en wil je toch een auto kunnen huren op Curaçao dan zijn daar mogelijkheden voor. Zo kun je een toeslag betalen voor jonge bestuurders en kun je vaak al vanaf 21 jaar een huurauto besturen. Je kunt dit eenvoudig vooraf online regelen of de toeslag ter plaatse betalen. In het laatste geval ben je vaak duurder uit.

Andersom geldt er ook vaak een maximumleeftijd voor bestuurders. Check dit ook vooraf bij de autoverhuurder om teleurstelling te voorkomen.

Meerdere bestuurders

Degene die de reservering voor de huurauto maakt wordt vaak automatisch de ‘hoofdbestuurder’. Wil je met meerdere mensen in de door jou geboekte huurauto rijden? Geef dat dan aan bij het autoverhuurbedrijf. Zij zullen de naam van de extra bestuurder opnemen in het verhuurcontract. Ook moet de extra bestuurder zijn of haar rijbewijs en ID-bewijs laten zien bij de verhuurder. Bovendien moeten alle bestuurders het verhuurcontract tekenen. Het is niet toegestaan om anderen, die niet in het huurcontract van de auto zijn genoemd, in de auto te laten rijden.

Ongelimiteerd aantal kilometers

De meeste autoverhuurders bieden hun auto’s aan met een ongelimiteerd aantal kilometers. Dat betekent dat je gedurende de huurperiode zoveel kunt rijden als je maar wilt. Natuurlijk is Curaçao een relatief klein eiland, en zul je daardoor waarschijnlijk veel minder kilometers rijden dan wanneer je bijvoorbeeld een roadtrip door de USA maakt, maar check altijd even met de autoverhuurder hoeveel het maximaal aantal kilometers per dag/huurperiode is. Extra gereden kilometers worden namelijk aan jou doorbelast en kosten vaak veel geld.

Pas op voor extra kosten

Bij het ophalen van de auto worden regelmatig extra verzekeringen aangeboden, bijvoorbeeld voor de banden en/of ruiten. Let goed op welke verzekeringen je al hebt afgesloten, dubbele verzekeringen zijn zonde van jouw geld. Daarnaast bieden verhuurders van auto’s ook vaak aan om het eigen risico af te kopen. Weeg voor jezelf af of dit de moeite, en het geld, waard is.

Wil je gebruik maken van een navigatiesysteem of een kinderstoel? Houd dan rekening met extra kosten per dag.

Het in ontvangst nemen van de huurauto

Na een lange vlucht naar Curaçao wil je niets liever dan zo snel mogelijk naar jouw accommodatie. Neem toch de tijd om het verhuurcontract even goed door te nemen, zodat je niet per ongeluk extra verzekeringen afsluit die je niet nodig hebt. Check ook of de tweede bestuurder (indien aanwezig) op het contract is gemeld.

Let ook goed op schade aan de auto. Laat krassen en/of deuken opnemen in het verhuurcontract, dit voorkomt problemen bij het inleveren van de huurauto.

Tip: Kom je op Curaçao aan wanneer het al donker is, neem een zaklamp mee of gebruik de zaklampfunctie op jouw telefoon, om de auto goed te kunnen inspecteren op schade.

Wat te doen bij schade?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het verkeer op Curaçao kan soms best druk zijn, je kent de wegen niet en ziet tussendoor van alles om je heen dat je aandacht trekt. Voor je het weet gaat het dan mis. In dat geval vul je direct het schadeformulier in, dat vaak in het dashboardkastje te vinden is. Neem ook direct contact op met de lokale autoverhuurder en stel ze op de hoogte. Het is verstandig om ook foto’s te maken van de schade, deze kunnen later als bewijs dienen.

Tankregeling bij inleveren van de huurauto

In de meeste gevallen krijg je een huurauto met een volle tank mee. Indien de tankregeling vol-vol is, dit kun je terugvinden in het verhuurcontract, betekent het dat je de huurauto ook weer met een volle tank in moet leveren. Doe je dit niet, dan betaal je een brandstoftoeslag, dit is vaak erg prijzig. Zonde van de extra kosten die je dan maakt. Zoek vlakbij het inleverpunt van de huurauto een tankstation en vul de tank helemaal.

Mocht de tank bij het ophalen van de huurauto niet vol zitten, laat hier dan een aantekening van maken in het huurcontract. Maak eventueel een foto van de meter, zodat je dit bij het inleveren kunt bewijzen.

Tip: Vraag ook altijd aan de autoverhuurder welke soort brandstof je moet tanken. Wanneer je per ongeluk de verkeerde brandstof in de tank gooit zijn de kosten van het verwijderen van deze brandstof voor eigen rekening.

Nu je weet waar je op moet letten wanneer je een auto gaat huren op Curaçao kun je goed voorbereid op reis. Vooraf een auto reserveren geeft je de garantie dat je, wanneer je eenmaal op het eiland bent, eigen vervoer hebt. Dit geeft je alle vrijheid om het eiland in jouw eigen tempo te ontdekken.

Pakketreis inclusief huurauto

Natuurlijk kun je er voor kiezen om een huurauto los van jouw vakantie te boeken. Dit is met name handig wanneer je niet de hele vakantie gebruik wilt maken van een huurauto. Maar het is ook mogelijk om een pakketreis naar Curaçao inclusief huurauto te boeken. Zo heb je de hele vakantie de beschikking over de huurauto. Wel zo makkelijk, alles is in één keer goed geregeld.

Dit artikel bevat affiliatelinks

