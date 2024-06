Vakantie Overnacht bij het Corendon Mangrove Beach Resort op Curaçao |Advertorial Inge Poorthuis 03-06-2024 - 4 minuten leestijd

Foto Corendon

Heb jij zin een fijne vakantie op Curaçao? Dan is het Corendon Mangrove Beach Resort een heerlijke plek om te verblijven. Dit moderne resort ligt op een fantastische plek, het resort wordt omringd door mangroven. Ook ligt het vlakbij Willemstad en aan een wit privé zandstrand. En omdat het hotel een ultra all inclusive arrangement aanbiedt, kun je op en top genieten van jouw vakantie. Kortom: Overnacht bij het Corendon Mangrove Beach Resort op Curaçao!

Het Corendon Mangrove Beach Resort beschikt over een fantastisch Aquapark met spectaculaire glijbanen. Krijg een adrenaline kick in de King Cobra of maak een vrije val. Ook zijn er een rafting glijbaan, een multi lane en een blackhole. Naast dit fantastische waterpark zijn er ook nog eens vier zwembaden op het resort. Je hoeft je dus niet te vervelen tijdens jouw verblijf in het Corendon Mangrove Beach Resort. Foto Corendon

Het Corendon Mangrove Beach Resort biedt een ultra all inclusive arrangement aan. Dat betekent dat alle maaltijden en snacks zijn inbegrepen bij de prijs van de pakketreis. Binnen het resort is er zelfs een Food Street, waar je naast echt Hollandse snacks, ook pizza’s, wafels en ijs kunt krijgen. Hoe lekker is dat?! Daarnaast heb je keuze uit verschillende soorten restaurants, van sushi tot barbecue!

Vanaf het strand van Corendon Mangrove Beach Resort kun je allerlei watersporten beoefenen. Wat dacht je bijvoorbeeld van duiken, dit kun je leren tijdens jouw vakantie op Curaçao. Foto Corendon

De kamers in Corendon Mangrove Beach Resort zijn heerlijk ruim en zijn voorzien van een minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Verblijf je in dit luxe vijf sterren resort dan is een heerlijk vakantiegevoel gegarandeerd!

Faciliteiten Corendon Mangrove Beach Resort

Modern resort

Aan een privé strand

Meerdere bars en restaurants

Foodstreet

Aquapark

Gratis WIFI

Fitnessruimte

Diverse activiteiten waaronder yoga, beachvolleybal, danslessen en taalcursussen.

Reacties van gasten

De gasten die Corendon Mangrove Beach Resort hebben bezocht geven het een hotel gemiddeld een 8,1. Op alle onderdelen, zoals ligging, service, eten en de kamers, scoort het resort een goed cijfer. Wil jij weten wat gasten vinden van hun verblijf, klik hier voor meer beoordelingen over Corendon Mangrove Beach Resort

