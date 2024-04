Vakantie Hoe laat is het op Curaçao? Inge Poorthuis 14-04-2024 - 2 minuten leestijd

Curaçao ligt in de Caribische Zee, op bijna 8.000 kilometer vliegen vanaf Amsterdam. Het eiland ligt ten zuidwesten van Nederland. Dit zorgt voor een behoorlijk tijdsverschil. Wil jij weten hoe laat het is op Dushi Korsou? Lees dan hier verder.

Curaçao valt onder de Atlantic Standard Time tijdzone, ook wel GMT -4 genoemd. GMT betekent Greenwich Mean Time. Vroeger werd deze tijd als standaardtijd gezien en werd deze gemeten naar aanleiding van de stand van de zon in Greenwich, Londen (Groot-Brittannië). Ook buureilanden Aruba en Bonaire vallen onder deze tijdzone.

Amsterdam ligt in de tijdzone Central European Time ook wel Midden Europese Tijd (MET, +1) genoemd. Tussen beide tijdzones zit een verschil van 5 uur. Dat betekent dat het op Curaçao 5 uur vroeger is dan in Nederland. Om een voorbeeld te noemen: Wanneer het op Curaçao 10:00 uur in de ochtend is, is het in Nederland al 15:00 uur ’s middag. Of wanneer het in Nederland al avond is, is het op Curaçao nog middag.

Lees ook: De top 12 mooiste stranden van Curaçao

Zomertijd

In het laatste weekend van maart gaat in Nederland de klok een uur vooruit. Nederland heeft namelijk te maken met zomertijd. In de lente, zomer en het begin van de herfst heb je dus 6 uur tijdsverschil met Curaçao. Want op het eiland kent men geen zomertijd. In het laatste weekend van oktober gaat in Nederland de klok weer een uur terug, zodat je weer bij de standaard tijd uitkomt. Vanaf dat moment heb je dus weer 5 uur tijdsverschil met Curaçao.

Hoe laat is het op Curaçao?

Hoe laat het nu op Curaçao is, is dus lastig te zeggen. Afhankelijk van welke periode van het jaar het is, is er tussen Nederland en Curaçao dus 6 uur tijdsverschil (zomertijd) of 5 uur tijdsverschil (wintertijd).

Lees ook: De 12 beste tips voor jouw vakantie naar Curaçao

Dit artikel bevat affiliate links