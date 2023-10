Wanneer je aan vakantie op Curaçao denkt, denk je natuurlijk aan prachtige stranden en een heerlijk klimaat. Een vriendelijke bevolking en veel culturele bezienswaardigheden maken jouw vakantie compleet. Maar wist je dat je op het eiland ook heerlijk kunt eten? Wij hebben voor jou de lekkerste lokale gerechten die je op Curaçao geproefd moet hebben bij elkaar gezocht. Zo slaagt jouw vakantie ook in culinair opzicht.

Omdat op Curaçao veel migranten wonen bestaat de lokale keuken uit een mix van gerechten van verschillende werelddelen. Zo kun je op het eiland gerechten proeven die afkomstig zijn uit Zuid-Amerika. Maar ook de invloed van de slavernij werkt door in de Curaçaose keuken. Curaçao is een eiland, dus verse vis is er in overvloed. Dat zie je dan ook bijna altijd op het menu van restaurants staan. Maar daarnaast kun je op het eiland ook typisch lokale gerechten proberen. Wat dacht je bijvoorbeeld van leguanensoep?

Pastechi

Laten we beginnen met pastechi ofwel pasteitjes. Dit is één van de bekendste gerechten op het eiland. Doordat er zoveel varianten zijn, denk aan pasteitjes gevuld met vlees, kip of vis is er voor iedereen wel iets lekkers bij. Ook zijn er pasteitjes gevuld met kaas of groenten, zodat ook vegetariërs kunnen smullen van deze lekkernij. Op Curaçao worden pastechi voornamelijk in de ochtend gegeten, maar je kunt ze wat ons betreft ook prima ’s middags of ’s avonds eten.

Ayaka

Ga je rond de feestdagen naar Curaçao, dan raden we je aan om ook eens ayaka te proberen. Dit gerecht wordt rond de feestdagen veel gegeten op het eiland. Het bestaat uit maismeeldeeg met een vulling van rundvlees, varkensvlees en/of kip met verschillende groenten en gedroogd fruit. Dit gerecht wordt in bananenblad gerold en daarna gekookt. Een bijzondere lekkernij!

Arepa di pampuna

Nog zo’n lekker gerecht zijn arepa di pampuna. Deze pannenkoekjes gemaakt van zoete pompoen en rozijnen zijn ook zo’n typische lekkernij op Curaçao. Misschien denk je in eerste instantie, hoe maak je pannenkoeken van pompoen? Maar probeer ze eens, en laat je verrassen door de zoete smaak van dit gerecht.

Verschillende soorten soep

You love it or you hate it, dat is het een beetje met jambo (soep gemaakt van okra). De soep heeft een slijmerige textuur, die sommige mensen afschrikt. Qua smaak kun je okra een beetje met sperziebonen vergelijken, een vrij neutrale smaak dus.

Zie je sòpi di yuana op het menu staan, weet dan dat het om soep van iguana (leguaan) gaat. Ja, dat zijn die grote beesten die je regelmatig op Curaçao tegenkomt en de bijnaam boomkip hebben. Soep van iguana is ook een typisch lokaal gerecht. De smaak van leguaan is vergelijkbaar met kip.

Ooit gedacht dat je cactus kunt eten? Op Curaçao wel, daar maken ze er gewoon soep van: sòpi di kadushi. Overigens hoef je niet bang te zijn voor een stekelig maaltje. De stekels van de cactus zijn uiteraard verwijderd voordat deze de pan in ging.

Sòpi di banana wordt gemaakt van bakbananen. In tegenstelling tot gewone bananen bevat deze soort veel zetmeel, vergelijkbaar met aardappels. Om de soep op smaak te brengen wordt er gezouten vlees en varkenstaart meegekookt.

Keshi Yená

Dit op Curaçao populaire gerecht, keshi yená of gevulde kaas, heeft te maken met het koloniale banden met Nederland. Nederland is van oudsher al een kaasland. De kaas wordt gevuld met vlees of kip, verschillende soorten groenten, gedroogd fruit en diverse kruiden. Doordat er veel kaas in dit gerecht wordt gebruikt kan het behoorlijk machtig zijn.

Culinaire avontuur op Curaçao

