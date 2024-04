Vacatures Curacao Vacature Fysiotherapeut Sint Eustatius Melanie Zandwijk 09 april 2024

De Stichting Sint Eustatius Health Care Foundation (SEHCF) heeft een vacature voor een Fysiotherapeut. Als Fysiotherapeut bent je verantwoordelijk voor het verlenen van fysiotherapeutische onderzoeken, behandelingen en het begeleiden van patiënten en cliënten die deel uitmaken van de populatie en bezoekers van Sint Eustatius. Je stelt vakspecifieke behandelplannen op en bespreekt het verloop van de behandeling in multidisciplinaire overleggen. Je bent medeverantwoordelijk voor het vakspecifieke behandelbeleid en het vormgeven van fysiotherapeutische zorg door het ziekenhuis. De verscheidenheid aan contacten met patiënten, artsen en visiterende specialisten en helpen het beleid vorm te geven, maken het werk dynamisch.

De functie

Onderzoek en diagnose vaststellen;

Behandelplan opstellen en bespreken in multidisciplinaire overleggen indien nodig;

Advies verstrekken aan patiënten, zorgpersoneel;

Contact onderhouden met andere zorgaanbieders;

Beleid ontwikkelen en implementeren

Deelnemen aan overleggen;

Inzetten voor kwaliteitsverbeteringen

Wie we zoeken

Diploma in fysiotherapie op minimaal hbo niveau;

Ruime ervaring in gevarieerd fysiotherapeutische problematieken;

Goede beheersing van het Engels (in woord en geschrift);

Integer en patiëntgericht;

Teamplayer die zelfstandig kan werken

Cultuursensitief, diplomatiek en flexibel

Je bent fulltime (40 uur) inzetbaar;

Buitenland ervaring is een pre.

Wat SEHCF biedt



Een bijzondere baan met veel mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Je werkt fulltime voor een periode van minimaal een jaar. Hebt je interesse voor een aanstelling voor een kortere periode dan nodigen wij je ook uit te reageren. De arbeidsvoorwaarden zijn marktconform rekening houdend met je ervaring en lengte van beschikbaarheid. Onderdeel van de voorwaarden vormen in ieder geval: dekking in de collectieve beroepsaansprakelijkheid en een tegemoetkoming in de accommodatie- en transportkosten waarbij rekening gehouden wordt met meeverhuizende gezinsleden.

Interesse?



Als voorstaande je aanspreekt en je voldoet aan de voorwaarden dan nodigen we je uit je motivatiebrief en CV toe te sturen. De selectieprocedure omvat ten minste kennismakingsgesprekken via videocalls. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Voor meer informatie of het toesturen van je sollicitatie nodigen we contact op te nemen met Mw. Lysandra Kooyman, Manager Care department via HR@sehcf.org.

Over St. Eustatius Health Care Foundation

SEHCF is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van de Queen Beatrix Medical Center, het enige ziekenhuis van St. Eustatius. Met een team van ongeveer 65 medewerkers waaronder 4 artsen, een verloskundige en daarnaast visiterende specialisten, biedt SEHCF zorg op het gebied van huisartsenzorg, spoedeisende hulp, fysiotherapie en diëtetiek, kortom ‘eerste lijn+ zorg’.

SEHCF is volop in beweging en is zich aan het ontwikkelen tot een hoogwaardig eerstelijns medisch centrum dat ten dienste staat van de lokale gemeenschap.

SEHCF werkt intensief samen met het medisch centrum op St. Maarten voor tweedelijnszorg en met andere ziekenhuizen op onder meer Bonaire en Curaçao. Daarnaast wordt samengewerkt met verschillende ketenpartners waaronder het ministerie van VWS en de lokale GGD en GGZ.

www.sehcf.org | www.facebook.com/sehcf| +599 318 2211