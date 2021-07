Grote Knip op Curaçao – foto Inge Poorthuis

Ga jij binnenkort naar Curaçao? En wil je meer zien van het eiland dan zon, zee en strand? Ga dan eens mee op een excursie. Het voordeel van meegaan met een excursie is dat je zelf niets hoeft te regelen, echt vakantie dus! Laat je rondrijden, krijg uitleg van een lokale gids, kom op plekken waar andere toeristen niet komen en geniet van alle moois dat Curaçao te bieden heeft. Om alvast inspiratie op te doen voor jouw vakantie geven wij een top 10 van de leukste excursies op Curaçao. Welke ga jij doen?

Curaçao staat natuurlijk bekend om de mooie baaien met hagelwitte stranden, het heerlijke klimaat en de vriendelijke bevolking. Liggend op het strand, afgewisseld door een duik in zee is het natuurlijk al volop genieten. Maar je hebt niet voor niets zo lang in het vliegtuig gezeten. Je wilt natuurlijk wel meer zien van dit prachtige eiland. Excursies zijn er te kust en te keur. Of je nu houdt van cultuur, het strand, natuur of actief bezig zijn, voor iedereen is er wel iets te beleven.

In dit overzicht vind je de leukste excursies die je kunt doen op Curaçao. Om zeker te zijn van een plek, is vooraf reserveren zeker aan te raden. Met name in de vakantieperiode en in het hoogseizoen kan het erg druk zijn bij de excursiebedrijven. En jij wilt natuurlijk wel zeker zijn van een plekje!

Pontjesbrug met zicht op de Handelskade, foto: Inge Poorthuis

Afwisselende eilandtour

De leukste en makkelijkste manier om Curaçao te ontdekken is om mee te gaan met een eilandtour. Een lokale gids vertelt je tijdens de excursie van alles over de cultuur, de geschiedenis en de omgeving. Je ziet in korte tijd vele hoogtepunten van Curaçao. Denk aan Fort Nassau, de zoutpannen maar het populaire strand Grote Knip. Boek een eilandtour aan het begin van je vakantie, zo heb je de mogelijkheid om eventueel later de mooiste plekjes nogmaals te bezoeken.

Wandel door Otrobanda en Punda

Wil je de hoofdstad van Curaçao, Willemstad, beter leren kennen. Dan raden we je aan om mee te gaan met deze leuke wandeltour door het centrum van de stad. Tijdens de wandeling word je door een gids meegenomen langs de leukste plekjes van de stadsdelen Otrobanda en Punda. Natuurlijk mag een bezoek aan de ‘Pontjesbrug’ niet ontbreken. Daarnaast zie je Fort Amsterdam en de fotogenieke gekleurde panden van de Handelskade.

Klein Curaçao, foto: GuideandGo

Dagtocht op paradijselijk Klein Curaçao

Even aan de drukte van Curaçao ontsnappen kan op het paradijselijke eilandje Klein Curaçao. Een werkelijk schitterend wit zandstrand en helderblauw water, kortom alles wat je maar wensen kunt. Geniet een volle dag van zon, zee en strand of maak een wandeling naar de vuurtoren of het scheepswrak op Klein Curaçao. Vaar mee op deze boot, die je na ongeveer anderhalf uur varen afzet in dit paradijsje. Het ontbijt, lunch en drankjes zijn allemaal inbegrepen, dus daar hoef je je geen zorgen om te maken. Dit is puur genieten! Lees meer over een dag op Klein Curaçao.

Beklim de Christoffelberg in het Christoffel Nationaal Park

Liefhebbers van natuur opgelet! Het Christoffel Nationaal Park is het grootste natuurreservaat van Curaçao. Het landschap is heuvelachtige, groen en vol cactussen. Ook komen er wilde orchideën voor in het park. De Christoffelberg is de hoogste berg in het park, deze kun je ook beklimmen. In het park liggen diverse prachtige autoroutes maar wandelen is ook mogelijk. Misschien kom je zelfs oog in oog te staan met het zeldzame witstaarthert, dat in het Christoffelpark leeft of breng een bezoek aan de historische plantage. Tijdens deze jeepsafari door het park krijg je ook nog eens uitleg over onder andere de flora en fauna en geschiedenis van het park.

Shete Boka Nationaal Park – foto Inge Poorthuis

Bezoek Shete Boka Nationaal Park

Een ander prachtig nationaal park dat Curaçao rijk is, is Shete Boka. Geniet hier van het woestijnlandschap en van de ruige kust in een open jeep. De noordelijke kust van Curaçao is erg rotsachtig. Hoge golven hebben hier vrij spel. Geniet van het spektakel wanneer de golven op de kust breken. In het park bezoek je ook nog eens een ondergrondse grot en zie je met een beetje geluk zeeschildpadden. Lees meer over een bezoek aan Shete Boka Nationaal Park.

Snorkelen met zeeschildpadden

Droom jij er altijd al van om eens met zeeschildpadden te zwemmen? Dan is dit je kans! In het water rondom Curaçao leven namelijk verschillende soorten zeeschildpadden. Tijdens deze excursie ga je onder begeleiding van een gids het water in, in een rustige baai op Curaçao. Tijdens het snorkelen worden er ook nog eens onderwaterfoto’s gemaakt van jou en de zeeschildpadden, een blijvende herinnering dus aan deze geweldige belevenis.

D uiken in de Caribische Zee – foto Sander Engelbertink

Maak een (proef-)duik in de Caribische Zee

Heb jij weleens gesnorkeld? Dan weet je hoe mooi de onderwaterwereld van Curaçao is. Gekleurde koralen, tropische vissen, zeeschildpadden en misschien wel een rog. Combineer dat met kraakhelder, warm water en je hebt de perfecte omstandigheden om te duiken. Curaçao is dan ook een perfecte plek om te leren duiken. Je kunt tijdens jouw vakantie in slechts enkele dagen je duikbrevet halen na het voltooien van een duikcursus. Hier lees je meer over leren duiken op Curaçao.

Weet je niet zeker of je duiken leuk gaat vinden of wil je niet meerdere dagen van je vakantie besteden aan duiken? Denk dan eens aan het maken van een proefduik. Tijdens een proefduik leer je de basisbeginselen van duiken en kun je onder begeleiding genieten van de prachtige onderwaterwereld zonder dat je een brevet op zak hebt. Heb je je duikbrevet al wel, dan kun je kiezen voor een begeleide duik inclusief het gebruik van duikuitrusting. Een gids neemt je mee naar een prachtige duikstek en doet de navigatie onder water. Jij hoeft alleen maar te genieten van alle moois dat de Caribische Zee te bieden heeft.

Proeverij bij Curaçao Liqueur Distillery

Blue Curaçao, wie kent dit populaire drankje niet? Deze likeur, gemaakt op Curaçao, wordt gebruikt in cocktails die over de hele wereld worden geserveerd. Tijdens de excursie door de distillery krijg je uitleg over het proces om Blue Curaçao te maken. De gids kan je ook van alles vertellen over de geschiedenis van deze likeur. Tijdens de tour is een cocktail naar keuze inbegrepen, cheers!

Grotten van Hato – foto Inge Poorthuis

Wandel door de grotten van Hato

Een bezoek aan de Hato Caves mag eigenlijk niet ontbreken tijdens je vakantie op Curaçao. De grotten liggen vlakbij de luchthaven op het eiland. In tegenstelling van wat je misschien zou verwachten daal je niet af om deze grotten te bereiken, maar beklim je een trap. Eenmaal binnen zie je hoe mooi en groot deze grotten zijn. Een gids neemt je tijdens deze excursie mee door de verschillende kamers en leidt je rond tussen de stalagmieten en stalactieten.

Maak een sunset zeiltocht

Sluit je vakantie op Curaçao af met een fantastische zeiltocht tijdens zonsondergang. Geniet aan boord van een hapje en drankje en vaar relaxt de sunset tegemoet. Zie hoe de kleuren in de lucht langzaam veranderen tot Curaçao in een oranje gloed is gehuld. Na zonsondergang geniet je van het zicht op de verlichting van dit mooie eiland. Een prima afsluiting van een mooie reis.

Natuurlijk zijn deze top 10 van de leukste excursies op Curaçao slechts een greep uit het totale aanbod van leuke tours en activiteiten die je op het eiland kunt doen. Wil je het volledige aanbod bekijken? Klik dan op deze link voor nog meer inspiratie.

Wil jij ook naar Curaçao?

Ben jij na het lezen van deze excursietips ook helemaal enthousiast geworden over een vakantie op Curaçao? Het eiland heeft code geel, dat betekent dat vakanties naar het eiland zijn toegestaan. Hier vind je een aantal leuke aanbiedingen voor een vakantie naar Curaçao. Tip: vergeet niet vooraf je excursies te regelen, dan ben je verzekerd van een plekje.

Wat moet je gezien hebben op Curaçao? Curaçao is een veelzijdig eiland. Bezienswaardigheden en excursiemogelijkheden zijn er ruim voldoende. Afhankelijk van waar je interesses liggen kun je kiezen uit excursies als een bezoek aan het nationale park, een wandeltour door het oude centrum van Willemstad, snorkelen met zeeschildpadden of een zeiltocht. Daarnaast kun je een bezoek brengen aan de grotten of een andere watersport beoefenen. Vervelen hoef je je in ieder geval niet op Curaçao. Is het nodig om al voor vertrek naar Curaçao excursies te boeken? Ja, reserveer je excursies zo snel mogelijk wanneer je verzekerd wilt zijn van een plekje. Met name in de vakanties en het hoogseizoen kan het druk zijn op Curaçao en bij de excursiebedrijven. In veel gevallen kun je je vooraf geboekte excursies gratis annuleren, waardoor je flexibel blijft mocht jouw reis onverhoopt niet doorgaan. Kan in nu veilig op vakantie naar Curaçao? Curaçao heeft momenteel code geel. Dat betekent dat vakanties naar het eiland zijn toegestaan. Natuurlijk kan de situatie op Curaçao veranderen, houd de berichtgeving hierover in de gaten en kijk op de website van de overheid.

