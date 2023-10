De Christoffelberg is de hoogste berg op Curaçao. Bovenop de berg heb je een schitterend uitzicht over het eiland. Wil jij jouw dagen op het strand afwisselen met een actieve bezigheid, dan raden we jou aan om de berg te beklimmen. Hier lees je onze tips voor de beklimming van de Christoffelberg op Curaçao.

Met een hoogte van 372 meter mag de Christoffelberg dan misschien niet heel hoog zijn, de beklimming van de berg is zeker een uitdaging. Dit heeft voornamelijk te maken met het ruige terrein en natuurlijk de warmte op Curaçao. Onze eerste tip is dan ook: begin op tijd aan de beklimming. Sinds 20 september moet je voor 9:00 uur aan de beklimming van de Christoffelberg beginnen. Het park is al vanaf 6:00 uur ’s ochtends geopend, dus wij adviseren je dan ook op tijd te komen en vroeg aan de klim te beginnen. De klim vanaf de voet van de berg naar de top duurt ongeveer 1 a 1,5 uur, afhankelijk van jouw conditie.

Archieffoto Christoffelberg

De route staat goed aangegeven met gele stippen en pijlen die op de rotsen en bomen geschilderd zijn. Het eerste gedeelte van de wandeling is vrij gemakkelijk. Via het stijgende pad loop je naar boven. Tijdens dit gedeelte van de hike is er nog wat schaduw van de bomen rondom het pad. Vervolgens wordt het pad steeds steiler. Voordat je de top bereikt zul je een stuk moeten klimmen op je handen en voeten over de rotsen. Eenmaal boven weet je waar je het voor gedaan hebt: het uitzicht is fantastisch! Vanaf hier kun je heel Curaçao overzien en bij helder weer zie je zelfs de kust van Venezuela en buureiland Bonaire.

Tip: Je kunt de wandeling vanaf het bezoekerscentrum bij de ingang van het Christoffelpark beginnen. Maar wil je jouw wandeling qua tijd en afstand aanzienlijk verkorten, rijd dan het park in en parkeer op de parkeerplaats aan de voet van de Christoffelberg. Vanaf deze parkeerplaats is het ongeveer 3 uur wandelen, naar boven en terug.

Welke kleding en schoenen

Het spreekt voor zich dat je je qua kleding en schoeisel goed voorbereidt op de hike. We raden je aan om dichte schoenen met een goede zool te dragen wanneer je de Christoffelberg beklimt. Langs de route staan namelijk vele cactussen, daar wil je niet met je blote voeten in trappen. Daarnaast heb je grip nodig tijdens de beklimming van de rotsen voordat je de top bereikt. Kies verder voor gemakkelijk zittende kleding waar je goed in kunt bewegen. Draag ook een pet of een hoed tegen de felle zon.

Wil jij ook naar Curaçao? Klik hier voor de leukste aanbiedingen naar Curaçao!

Wat moet je meenemen?

foto Marja Adriaans

Wij adviseren je om zeker twee liter water per persoon mee te nemen tijdens de beklimming van de Christoffelberg. Daarnaast raden we je aan om wat te eten en/of snacks mee te nemen. De beklimming en afdaling nemen in totaal ongeveer 3 uur in beslag, houd daar rekening mee.

Smeer je voordat je begint aan de hike en tijdens het wandelen goed in met antizonnebrandcrème. Hoe hoger je komt, hoe harder het waait op de Christoffelberg. Hierdoor heb je niet in de gaten dat je aan het verbranden bent. Neem ook muggenspray mee, in de vroege ochtend zijn muggen actief op Curaçao.

Tip: Houd er rekening mee dat het Christoffelpark ongeveer een uur rijden is vanaf Willemstad. Wil je de Christoffelberg beklimmen, ga op tijd weg naar het park. Het park is het makkelijkste bereikbaar met een auto, lees ook Auto huren op Curaçao, de beste tips.

Wil jij ook de Christoffelberg beklimmen?

Lijkt het jou ook fantastisch om de uitdaging aan te gaan om de Christoffelberg te beklimmen? Dat begrijpen wij helemaal! Ben je nog niet op Curaçao, kijk dan eens hier voor de leukste vakanties naar het eiland.

Het Christoffelpark is dagelijks geopend van 6:00 tot 14:00 uur, maar je kunt tot 13:30 uur tickets kopen. De entreeprijs voor volwassenen is 15 USD per persoon. Je kunt beginnen met de beklimming van de Christoffelberg tot 9:00 uur ’s ochtends, dus kom op tijd.

Tip: Bekijk hier de safety video voor de beklimming van de Christoffelberg

Dit artikel bevat affiliatelinks