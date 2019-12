Tips voor een goede voorbereiding voor een vakantie naar Curaçao

23 Gedeeld

Ben je van plan om op vakantie te gaan naar Curaçao? Lees dan de volgende tips in dit artikel zodat je goed voorbereid aan jouw vakantie op Curaçao kan beginnen.

Pontjesbrug met zicht op de Handelskade, foto: Inge Poorthuis

Reserveer op tijd leuke excursies op Curaçao

Met name in het hoogseizoen op Curaçao wil het nog wel eens voorkomen dat de populaire excursies allemaal volgeboekt zijn. Wil je zeker zijn van een plekje dan is vooraf boeken zeker aan te raden, dit voorkomt teleurstellingen. Thuis kun je in alle rust uitzoeken wat jou leuk lijkt om te gaan beleven en daarna kun je dit direct online reserveren. Het voordeel is dat je verzekerd bent van een plek en dat je, wanneer je eenmaal op vakantie bent, niets meer hoeft te regelen. En natuurlijk de voorpret van het uitzoeken van al die leuke excursies niet te vergeten…

Bezoek het centrum van Willemstad op een originele manier

Tijdens een vakantie naar Curaçao mag een bezoek aan het historische centrum van Willemstad niet ontbreken. Het centrum van Willemstad bestaat uit meerdere wijken. De bekende wijken Punda en Otrobanda (letterlijke betekenis; andere kant) worden met elkaar verbonden door de beroemde, drijvende Pontjesbrug. Vanaf de Pontjesbrug heb je prachtig uitzicht over de Handelskade, met z’n historische, kleurrijke panden. Maar ook de wijk Scharloo is zeker de moeite waard. Waar vroeger de welgestelden van Curaçao in hun schitterende ‘mansions’ woonden, wordt de wijk nu gedomineerd door street art en hipsters. Sla de hippe wijk Pietermaai ook niet over, hier vind je kleurrijke huizen, nog meer historische gebouwen en leuke restaurantjes.

Straatje in het centrum van Willemstad

Natuurlijk kun je heerlijk slenteren door de kleine straatjes van bovenstaande wijken, maar wil je Willemstad op een bijzondere manier verkennen, denk dan eens om dat te doen per ‘Trikke’. Een ‘Trikke’ is een soort een hippe elektrisch step met drie wielen. Onder begeleiding van een gids ga je in kleine groepjes de populaire wijken van Willemstad bezoeken. De gids zal ook nog eens van alles vertellen over de historie van Willemstad en kent bovenstaande wijken op z’n duimpje. Wil je Willemstad ook op deze, nieuwe manier verkennen, boek dan deze ‘Trikke Tour’.

Een goede reisgids van Curaçao is een must!

Binnen Nederland (en tegenwoordig ook binnen Europa) ben je gewend om, wanneer je iets zoekt, even snel via jouw mobiele telefoon Google te raadplegen. Buiten Europa, dus ook op Curaçao, kunnen de kosten voor mobiel datagebruik al snel astronomisch hoog worden. Dat geld besteed je waarschijnlijk liever aan een lekkere cocktail op het strand. Natuurlijk beschikken de meeste accommodaties op Curaçao tegenwoordig over WIFI, maar wat doe je als je onderweg bent en de naam van dát leuke strandje zoekt? Of je staat in het middenin het centrum van Willemstad naar een prachtig, oud gebouw te kijken en wilt meer weten over de geschiedenis ervan? Dan is een uitgebreide reisgids van Curaçao een ‘must’, want dan heb je offline alle informatie die je nodig hebt bij de hand. Vaak vind je in een goede reisgids, naast allerlei achtergrondinformatie, ook veel leuke ‘insidertips’ en plattegronden van de populaire gebieden en wijken.

Gekleurde gebouwen in Pietermaai, foto: Inge Poorthuis

Wat mag er niet ontbreken in jouw koffer voor een reis naar Curaçao?

Natuurlijk is er op Curaçao van alles te koop, maar om relaxt aan jouw vakantie te kunnen beginnen, hier alvast een paar tips van artikelen die je niet mag vergeten.

Op Curaçao is de netspanning 110 -130 volt, ook zijn de stekkers anders dan de stekkers die in Nederland gangbaar zijn. Om toch jouw telefoon en andere elektronica te kunnen opladen tijdens jouw vakantie vergeet dan niet om een wereldstekker mee te nemen.

Met bijna 365 dagen per jaar zon op Curaçao is een goede zonnebril echt een must. Kies voor een bril die geschikt is voor de tropen, dus minimaal categorie 3 of hoger. Dit getal vind je achter het CE-logo, dat op de zonnebril staat. Door het dragen van een goede zonnebril zijn jouw ogen beschermd tegen de grote hoeveelheid UV-straling op Curaçao.

In tegenstelling tot vele verre bestemmingen is het kraanwater op Curaçao gewoon drinkbaar. Het is dus helemaal niet nodig om flessen water te kopen op Curaçao. Beter voor het milieu, en ook voor jouw portemonnee. Neem je eigen waterfles mee als je op reis gaat en (her-) vullen maar!

Wil je nog meer leuke tips lezen over welke activiteiten je op Curaçao kan doen, klik dan hier.

