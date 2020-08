Een dag excursie naar Klein Curaçao

5 Gedeeld

Klein Curaçao, foto: GuideandGo

Klein Curaçao is een onbewoond, tropisch eilandje ten zuidoosten van Curaçao. Het eilandje beschikt over een prachtig, parelwit zandstrand en wordt omringd door een helderblauwe zee. Het mooie rif bij het eiland zorgt voor een gekleurde onderwaterwereld, vol prachtige vissen en zeeschildpadden. Hier heb je dus echt het gevoel dat je op een bounty-eiland bent! Wil je ook naar Klein Curaçao? Hieronder lees je alles over de leukste dag excursies naar dit paradijs.

Klein Curaçao is zo’n 1,7 km2 groot en ligt ongeveer 28 km van hoofdeiland Curaçao verwijderd. Het eiland is per boot bereikbaar en de overtocht duurt tussen de 45 minuten tot ongeveer 2 uur. Dit is natuurlijk afhankelijk van welk type boot je kiest voor de overtocht. De zee tussen de eilanden kan best ruig zijn. De overtocht kan daardoor vrij heftig zijn wanneer je last hebt van zeeziekte. Bereid je daar dus op voor. Maar, zodra je eenmaal op het strand staat, weet je waar je het voor gedaan hebt: je waant je in een paradijs!

Geschiedenis van Klein Curaçao

Klein Curaçao kent een lange geschiedenis. Al in de 17de eeuw werd Klein Curaçao door de West Indische Company gebruikt als quarantaine eiland. Zij brachten Afrikaanse slaven naar Curaçao. Slaven die ziekteverschijnselen vertoonden werden eerst naar Klein Curaçao gebracht, om in quarantaine te verblijven. Slaven die dit niet overleefden werden begraven op het eiland. In het zuiden van het eiland zijn nog steeds een aantal graven uit die tijd aanwezig.

In de 19de eeuw werd Klein Curaçao helemaal ontgonnen door Engelse mijnbouwers omdat het eiland rijk was aan fosfaat. Het resultaat daarvan was een kaal eiland. Dit zorgde ervoor dat de populatie zeevogels sterk daalde. Twintig jaar geleden is er een herbebossingsproject gestart. Er werd gebruik gemaakt van inheemse beplanting, waardoor het eiland tegenwoordig weer wat groener is.

Scheepswrak op Klein Curaçao

In dezelfde eeuw werd ook de eerste vuurtoren op het eiland verwoest door een orkaan. De huidige vuurtoren is meer landinwaarts gebouwd. Ondanks de aanwezigheid van de vuurtoren zijn er meerdere schepen vergaan voor de kust van Klein Curaçao. Enkele scheepswrakken zijn nog steeds te zien op het eiland, waarvan het roestige wrak van de Maria Bianca Guidesman de bekendste is.

Wat is er te doen op Klein Curaçao?

Klein Curaçao is gezegend met een prachtig zandstrand. Je zou er dus heerlijk een dagje kunnen chillen op het strand. Maar het eiland biedt veel meer dan dat!

Het zeewater rondom het eiland is kraakhelder en heerlijk warm. Het rif is prachtig en er zwemmen schitterend gekleurde vissen. Ook zeeschildpadden worden er regelmatig gespot. Eén van de populairste activiteiten op Klein Curaçao is dan ook niet voor niets snorkelen (of duiken).

Vuurtoren op Klein Curaçao

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om het eiland te gaan ontdekken. Je kunt een wandeling maken naar het midden van het eiland, waar je de vuurtoren van dichtbij kunt bewonderen. Trek wel slippers of schoenen aan wanneer je besluit dit te gaan doen.

Ook kun je naar het beroemde verroeste scheepswrak wandelen, dat herinnert aan de vele schipbreuken die hier zijn geleden. Of misschien kies je ervoor om rondom het eiland te wandelen?

Dag excursies naar Klein Curaçao

Een veerdienst tussen Curaçao en Klein Curaçao bestaat helaas niet. Wil je het eiland bezoeken, dan kun je een excursie er naar toe boeken.

Het voordeel van het boeken van een excursie is dat je tijdens je dag op Klein Curaçao gebruik kunt maken van faciliteiten. Denk daarbij aan toiletten aan boord van de boot. Soms kun je ook strandstoelen lenen van de organisatie of mag je gratis gebruik maken van de ligbedden op het eiland.

Op Klein Curaçao is nagenoeg geen schaduw, dus een boot biedt de nodige beschutting tegen de zon. Bij de meeste excursies zijn hapjes en drankjes inbegrepen, eventueel aangevuld met een lunch en/of barbecue buffet. Daardoor hoef je zelf vooraf niets te regelen en geniet je optimaal van je dag op het eiland. Hieronder volgt een overzicht van de leukste excursie naar Klein Curaçao.

Zeilen naar Klein Curaçao

Houd je van zeilen, stap dan aan boord van dit zeiljacht. ‘s Ochtends om 8 uur vertrek je vanuit de Caracasbaai om koers te zetten richting Klein Curaçao.

In de ochtend worden er broodjes geserveerd en eenmaal op Klein Curaçao wordt er een koelbox met drankjes op het strand voor je klaargezet. Rond het middaguur wordt de barbecue aangestoken, waarna je kunt genieten van het heerlijke BBQ-buffet. Ook alle (alcoholische) drankjes zijn bij de prijs inbegrepen, er is een open bar. Natuurlijk kun je snorkelspullen gratis lenen van de organisatie.

Het voordeel van deze tour is dat het kleinschalig is. Er gaan maximaal 30 personen aan boord mee.

Per rib-powerboat naar Klein Curaçao

Wil je op vakantie liever uitslapen dan voor dag en dauw klaarstaan om op de boot naar Klein Curaçao te stappen? En ben je niet vies van een beetje actie (en een nat pak)? Dan is dit de excursie voor jou!

Je vertrekt pas om 10 uur vanuit de Jan Thiel Baai! Per snelle rib powerboat maak je de overtocht naar Klein Curaçao. Het varen alleen al is een fantastische ervaring voor liefhebbers van snelheid! Door de golven en de snelheid word je wel nat aan boord, houd daar rekening mee. Draag daarom kleren die nat mogen worden en neem een extra set droge kleding mee.

In slechts 45 tot 60 minuten sta je al op het strand van Klein Curaçao. Hier heb je vier uur de tijd om van het prachtige eilandje te genieten. Bij deze tour zijn de lunch en water en frisdrank inbegrepen. Ook hier worden gratis snorkelspullen en een reddingsvest ter beschikking gesteld.

All-inclusive tour naar Klein Curaçao

Per luxe motorjacht vertrek je om 7 uur ‘s ochtends vanuit het Santa Barbara Beach Resort. Mooi op tijd om een volle dag te genieten van het prachtige Klein Curaçao. Al bij aankomst op het strand wordt er een ontbijt voor je klaargemaakt. De lunch bestaat uit een uitgebreid barbecue buffet met vlees, salades en fruit. Non-alcoholische drankjes zijn ook onbeperkt verkrijgbaar. Wil je een glas wijn of een biertje, dan kan dat tegen een kleine vergoeding.

Tijdens deze tour is het gebruik van een privé strandhuis inbegrepen, evenals het gebruik van de strandbedden. Na de lunch verzorgt de crew een gratis snorkeltour. Tijdens deze tour ga je op zoek naar zeeschildpadden en zie je de mooiste vissen. Snorkelsets kun je gratis gebruiken.

Gedurende de terugreis is het aan boord ‘rum punch-tijd’. Geniet van dit heerlijke drankje en denk terug aan de prachtige dag die achter je ligt.

Overnachten op Klein Curaçao

Wist jij dat het ook mogelijk is om te overnachten op dit onbewoonde bounty eilandje? Wil jij het ultieme Robinson Crusoe gevoel beleven? Wakker worden onder de palmbomen op het strand? Dan kun je dat via deze organisatie regelen. Durf jij het aan?

Hoe kom ik op Klein Curaçao?

Vanuit Nederland kun je met het vliegtuig Curaçao bereiken. Zowel KLM als TUI vliegen meerdere keren per week vanaf Amsterdam naar het zonnige eiland. Je kunt ervoor kiezen om een los vliegticket naar het eiland te kopen of een pakketreis te boeken. Indien je kiest voor een pakketreis zijn de vliegtickets, accommodatie en vervoer van en naar de luchthaven inbegrepen bij de reissom.

Eenmaal op Curaçao kun je uit diverse excursies kiezen naar Klein Curaçao. Het eilandje is per boot bereikbaar. De overtocht duurt tussen de 45 minuten en 2 uur, afhankelijk van het type boot. Er wordt aangeraden om je excursie op tijd te boeken, want vol = vol! Wacht dus niet te lang met boeken!

Hoe lang duurt de overtocht naar Klein Curaçao? De tijdsduur van de overtocht hangt af van het type boot waarmee je naar Klein Curaçao gaat. Per rib powerboat kun je het eiland al in zo’n 45 minuten bereiken. Kies je voor een zeilboot, dan kan de overtocht al snel 2 uur duren. Word je zeeziek wanneer je naar Klein Curaçao vaart? De zee tussen hoofdeiland Curaçao en het paradijselijke Klein Curaçao kan ruig zijn. Heb je last van zeeziekte, neem dan pillen in. Eenmaal aangekomen op het eiland zullen je klachten als sneeuw voor de zon verdwijnen. Is er een veerdienst boot naar Klein Curaçao? Er bestaat geen veerdienst tussen Curaçao en Klein Curaçao. Excursiebedrijven bieden verschillende soorten tours aan om het eiland te kunnen bezoeken.

