Het strand van Porto Mari, foto: Inge Poorthuis

De schoolvakanties zijn weer voorbij en dat betekent dat het hoogseizoen op Curaçao weer ten einde is. Deze periode van het jaar tot begin december wordt gezien als laagseizoen op Curaçao. Hotels zijn maar gedeeltelijk bezet, vliegtuigen moeten gevuld worden, dat betekent flinke kortingen op reizen. Dus heb je altijd al gedroomd van een reis naar dit prachtige, tropische eiland? Dan is dit jouw kans! Boek nu een goedkope vakantie naar Curaçao.

Profiteer van het grote voordeel dat je nu krijgt op een reis naar dit schitterende eiland in de Caribische Zee. Daardoor houd je budget over om eenmaal op Curaçao leuke dingen te gaan ondernemen. Zie jij jezelf al liggen op Mambo Beach of op het prachtige strand van de Jan Thiel Baai? Of slenter je liever rond door de smalle straatjes in de mooie wijken Pietermaai en Punda in Willemstad? Over de Pontjesbrug en via de Handelskade met gekleurde pakhuizen. Shoppen, een terrasje pakken, het is allemaal mogelijk.

Pontjesbrug met zicht op de Handelskade, foto: Inge Poorthuis

Ben je meer een natuurliefhebber, dan heeft Curaçao ook prima mogelijkheden voor jou! Breng bijvoorbeeld een dag door in het prachtige Christoffelpark. De sportieve vakantieganger kan daar zelfs de 372 meter hoge Christoffelberg beklimmen. Maar vergeet ook niet een bezoek te brengen aan het ruige Shete Boka Nationaal Park, waar de zee tegen de kliffen beukt. In het Curaçao Marine Park is het prima snorkelen of duiken, de onderwaterwereld van het eiland is spectaculair.

Wacht niet te lang en boek vandaag nog een voordelige reis naar Curaçao. Profiteer van de lage prijzen voor pakketreizen naar het tropische eiland en houd daarmee voldoende budget over voor leuke excursies op het eiland. Geniet van de heerlijke temperatuur, de zon en de relaxte vibe op Curaçao. Met wie ga jij op reis? Met jouw familie, geliefde, vrienden of alleen? Curaçao biedt voor elk wat wils!

Shete Boka Nationaal Park, foto: Inge Poorthuis

