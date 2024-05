Vakantie Overnacht bij het nieuwe The Rif at Mangrove Beach Hotel op Curaçao |Advertorial Inge Poorthuis 26-05-2024 - 4 minuten leestijd

Strand The Rif - foto Corendon

Ben jij toe aan een heerlijke, ontspannen strandvakantie op Curaçao? Dan zit je bij The Rif at Mangrove Beach uitstekend. Dit spiksplinternieuwe hotel ligt op een fantastische plek, het hotel wordt omringd door mangroven. Ook ligt het vlakbij Willemstad, en aan een privé zandstrand. En omdat het hotel een ultra all inclusive arrangement aanbiedt, kun je op en top genieten van jouw vakantie. Kortom: Overnacht bij het nieuwe The Rif at Mangrove Beach Hotel op Curaçao! Swim up kamer – Foto Corendon

Verblijf bijvoorbeeld in een luxe swim up kamer. Vanaf jouw kamer heb je dan directe toegang tot een gezamenlijk zwembad! Dat is nog eens fijn wakker worden! En wist je dat je ook gebruik kunt maken van de zwembaden en glijbanen van het naastgelegen Corendon Mangrove Beach Resort.

Vanaf het strand van The Rif at Mangrove Beach Hotel kun je allerlei watersporten beoefenen. Wat dacht je bijvoorbeeld van duiken, dit kun je leren tijdens jouw vakantie op Curaçao.

De kamers in The Rif at Mangrove Beach Hotel zijn heerlijk ruim en zijn voorzien van een minibar en koffie-/theezetfaciliteiten. Deze worden beide dagelijks aangevuld. Daarnaast is er nog 24/7 roomservice waar je gebruik van kunt maken. Verblijf je in dit luxe vijf sterren hotel dan is een relaxed vakantiegevoel gegarandeerd!

Faciliteiten The Rif at Mangrove Beach Hotel

Strand The Rif – foto Corendon

Spiksplinternieuw hotel

Aan het privé strand

13 restaurants en bars

24/7 roomservice

VIP Cabana service (tegen betaling) op het strand

Maak gebruik van het aquapark van Corendon Mangrove Beach Resort

Reacties van gasten

De gasten die The Rif at Mangrove Beach Hotel hebben bezocht geven het een hotel gemiddeld een 8,2. Op alle onderdelen, zoals ligging, service, eten en de kamers, scoort het hotel een goed cijfer. Wil jij weten wat gasten vinden van hun verblijf, klik hier voor meer beoordelingen over The Rif at Mangrove Beach Hotel

