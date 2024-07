Vakantie Tips voor shoppen op Curaçao Inge Poorthuis 05-07-2024 - 5 minuten leestijd

Wist je dat je op Curaçao heerlijk kunt shoppen? Fijn wanneer je naast alle stranddagen even iets anders wilt zien of wanneer je je zwemkleding bent vergeten in te pakken. Op het eiland zijn winkels van vele internationaal bekende merken te vinden. Natuurlijk kun je ook de leukste souvenirs van Curaçao vinden op de plekken die wij noemen. Lees dus onze tips voor shoppen op Curaçao in dit artikel.

Drie mooie plekken om te winkelen vind je in het centrum van Willemstad. Daar vind je in de wijk Punda, en aan de andere kant, in Otrobanda, een aantal plekken waar het heerlijk shoppen is. Ook vind je bij Mambo Beach een gezellige boulevard om te winkelen. En mocht het een keer regenen, dan is de overdekte shoppingmall Sambil een uitstekende keuze! Natuurlijk kun je deze shoppingmall ook bij goed weer bezoeken.

Winkelen in het centrum van Willemstad

De wijk Punda in het centrum van Willemstad is een heerlijke plek om te winkelen. Slenter over de Handelskade met de beroemde gekleurde panden. Of wandel door de pittoreske straatjes van deze wijk. Hier vind je tal van winkels met mode voor dames en heren, cosmetica en natuurlijk de leukste lokale souvenirs. Naast winkels vind je in Punda ook genoeg restaurants met terrassen, waar je fijn kunt pauzeren tijdens jouw shoppingtour door het centrum van Willemstad.

Aan de overkant van de wijk Punda vind je de Renaissance Mall & Rif Fort. Dit historische fort, waar nu een openlucht winkelcentrum in is gevestigd, bereik je eenvoudig door over de Pontjesbrug te lopen. Je ziet het fort dan aan de linkerkant. Hier vind je winkels van bekende internationale ketens. Regelmatig is hier live entertainment, wat jouw shopping experience nog gezelliger maakt.

Vlakbij de Renaissance Mall & Rif Fort, ook in de wijk Otrobanda, ligt Kurá Hulanda Village. Dit gebied is een pas gerestaureerd dorp dat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat. Je vind hier de leukste restaurants, winkeltjes en bars die gevestigd zijn in de historische gebouwen. De straatjes worden afgewisseld met sfeervolle pleintjes. Ook vind je hier het Kurá Hulanda Museum. Een fijne plek om rond te dwalen.

Mambo Beach BLVD

Op ongeveer een kwartier rijden van het centrum van Willemstad ligt Mambo Beach. Bij dit populaire strand vind je de Mambo Beach BLVD. Aan deze boulevard zijn meer dan vijftig winkels en restaurants gevestigd. Zo vind je er leuke boetiekjes, winkels met strandartikelen maar vind je er ook winkels met luxe merken. Dit is de perfecte plek om vergeten badkleding of leuke slippers te scoren. Je kunt daarna meteen het strand op in jouw nieuwe outfit.

Shoppingmall Sambil Curaçao

Op slechts tien minuten rijden vanaf de luchthaven van Curaçao vind je het overdekte winkelcentrum Sambil Curaçao. Hier vind je bekende merken als Calvin Klein, Tommy Hilfiger, American Eagle en Victoria’s Secret. Daarnaast is er ook een grote food court met verschillende restaurants. Ook kun je je wekelijkse boodschappen hier doen, Sambil heeft namelijk ook een supermarkt. Het fijne is dat deze shoppingmall gedurende het hele jaar geopend is, zelfs op feestdagen. In deze shoppingmall is ook nog een bioscoop en een gym aanwezig. Voor kinderen is er ook van alles te doen, dus zij hoeven zich niet te vervelen wanneer jij aan het winkelen bent.

Wil jij ook naar Curaçao?

Heb jij ook zin om op vakantie naar Curaçao te gaan? Lekker rondslenteren in de smalle straatjes van Willemstad? Shoppen in de leukste boetiekjes op het eiland? Of eens een shoppingmall bezoeken? Boek dan nu snel een vakantie naar het eiland. Bij deze reisorganisatie vind je al een vakantie naar Curaçao voor slechts 1056 euro per persoon!

Dit artikel bevat affiliatelinks