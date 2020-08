Corendon Mangrove Beach Resort Curaçao

490 Gedeeld

Het prachtige zandstrand van Corendon Mangrove Beach Resort, foto: Corendon

Middenin het mangrovebos maar ook direct aan het prachtige privéstrand ligt het fonkelnieuwe Corendon Mangrove Beach Resort. Deze schitterende accommodatie ligt op loopafstand van het mooie centrum van Willemstad. De verzorging is op basis van ultra-all-inclusive, dus je wordt de hele dag in de watten gelegd. Corendon Mangrove Beach Resort is het enige vijf sterren resort op Curaçao, dat betekent ultieme luxe! De kamers zijn modern ingericht, met een knipoog naar vervlogen tijden. En wat dacht je van het spectaculaire aquapark?

Zie je jezelf al dobberen in de gloednieuwe ‘infinity pool’ van het hotel? Of ben je meer een ‘thrill seeker’? Dat moet je zeker één van de spectaculaire glijbanen met namen als King Cobra in het aquapark proberen. Een adrenalinekick gegarandeerd! Ben je meer een rustzoeker, geniet dan in een cabana op het het prachtige, witte zandstrand van het resort of op een bedje bij de ‘silence pool’. Natuurlijk is er ook aan de kinderen gedacht, met een speeltuin en apart kinderzwembad. Voor de allerkleinsten is er een oppasservice, zodat je als ouders even je handen vrij hebt om van alle moois van dit resort te genieten.

Modern ingerichte kamers, foto: Corendon

Faciliteiten van Corendon Mangrove Beach Resort

WIFI op het gehele resort

24 uurs receptie

Roomservice (tegen betaling)

3 zwembaden en kinderbad

Aqua park met spectaculaire glijbanen

Ligbedden, parasols, badhanddoeken

Babysitservice

Dagelijks entertainmentprogramma

Mangrove Beach Resort met spectaculair aqua park, foto: Corendon

