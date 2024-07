Nieuws Curaçao Arrestatie verricht in serie overvallen Redactie 26-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPC

WILLEMSTAD – Het overvalteam heeft op woensdag 24 juli rond vijf uur een 20-jarige man gearresteerd aan de Jan Noorduynweg. Deze arrestatie is onderdeel van een lopend onderzoek naar een reeks overvallen op verschillende locaties eerder dit jaar.

Tijdens een huiszoeking op een adres in Stenenkoraal werden belangrijke artikelen voor het onderzoek in beslag genomen. De verdachte is in voorlopige hechtenis genomen in afwachting van verder onderzoek.

Meer arrestaties in deze zaak worden niet uitgesloten.

