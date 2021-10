Curaçao is een heerlijk vakantie-eiland in de Caribische Zee. Het staat bekend om zijn prachtige baaien, dito zandstranden en kraakheldere zee. Ga je op vakantie naar Curaçao, dan wil je natuurlijk weten welke stranden je absoluut niet mag missen. Daarom hebben wij de top 8 mooiste stranden van Curaçao voor jou samengesteld.

Smaken verschilllen, zo ook de stranden die het eiland rijk is. Op Curaçao zijn namelijk verschillende soorten stranden, sommige hebben faciliteiten, andere niet. De meeste stranden liggen aan de rustige westzijde van het eiland. Aan deze kant van het eiland is het zeewater een stuk rustiger dan aan de andere zijde. De zee rondom Curaçao is kraakhelder en aangenaam warm. Je vind er prachtige koraalriffen waar je kunt duiken en snorkelen. Misschien kom je zelfs wel een zeeschildpad tegen! Maar heerlijk genieten van de zonsondergang met een kleurrijke cocktail in je hand is op de stranden van Curaçao ook geen straf. Om een keuze te kunnen maken tussen al die prachtige stranden op Curaçao hebben wij voor je een top 8 met mooiste stranden samengesteld.

Grote Knip (of Kenepa Grandi)

Grote Knip op Curaçao, foto: Inge Poorthuis

Eén van de meest afgelegen stranden op Curaçao is Grote Knip. Het strand ligt aan een schitterende baai met kraakhelder water. Vanaf de parkeerplaats heb je al een prachtig uitzicht over dit mooie strand. Het is niet voor niets één van de populairste en meest gefotografeerde stranden van het eiland. Toch is het er meestal niet heel erg druk. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de afgelegen plek Westpunt, vanuit het midden of het zuiden van het eiland is het een eindje rijden.

Op het strand zijn parasols, strandbedden en een eenvoudige strandtent aanwezig. Bij het uitkijkpunt bovenop kun je ook terecht voor koele drankjes, maar natuurlijk kun je ook je eigen koelbox meenemen. De goedgetrainde zwemmer waagt zich aan een tocht naar het nabijgelegen rif, waar je heerlijk kunt snorkelen. Echte durfallen kunnen vanaf de kliffen het water inspringen. Kijken naar de waaghalzen is natuurlijk ook leuk. Net voordat je bij Grote Knip aankomt ligt Kleine Knip (of Kenepa Chiki), ben je er toch, neem daar ook even een kijkje.

Kleine Knip of Kenepa Chiki, foto: Pixabay

Strand van Avila Beach Hotel

In het centrum van Willemstad, in de prachtige wijk Pietermaai, vind je dit leuke stadsstrandje. Eigenlijk bestaat het strand uit twee baaien. De stranden horen bij het Avila Beach Hotel. Als gast van het hotel mag je gratis gebruik maken van dit strand, maar bezoekers kunnen er ook terecht met een dagpas.

De baaitjes zijn goed afgeschermd met golfbrekers, dus de zee is hier erg kalm. Daardoor is het een perfecte plek om met kleine kinderen te zwemmen hier. Schaduw vind je onder de palmbomen of onder één van de palapa’s. Ook is er een huisrif, waar je kunt snorkelen. Heb je na een dagje sightseeing of winkelen in de hoofdstad van Curaçao verkoelig nodig, dan is dit de plek!

Blauwbaai

Strand bij Blue Bay Beach Resort, foto: Inge Poorthuis

Het strand dat bij het Blue Bay Golf & Beach Resort hoort is werkelijk prachtig! Op dit ruime zandstrand staan talloze palmbomen die voor de nodige schaduw zorgen. De naam van het strand is afkomstig van de voormalige plantage Blaauw waar ondere andere sinaasappelbomen groeiden.

Aan faciliteiten op dit strand is geen gebrek, naast toiletten en douches zijn hier een ruime strandbar en een restaurant. Het zeewater is hier kalm en helder en nodigt uit om te gaan zwemmen of snorkelen. Gasten die in het Blue Bay Resort verblijven kunnen gratis gebruik maken van de bedden op het strand. Anderen kunnen een dagpas kopen en zo ook genieten van deze fijne plek.

Mambo Beach

Eén van de bekendste stranden van Curaçao is absoluut Mambo Beach. Veel (jonge) locals en toeristen weten dit strand goed te vinden, waardoor het met name in de weekenden en vakanties erg druk kan zijn. Daarbuiten is het strand juist rustig en in trek bij gezinnen met jonge kinderen. Het strand beschikt over alle denkbare faciliteiten en er is zelfs een zwembad aanwezig, voor wie niet de zee in wil.

In de omgeving van Mambo Beach liggen diverse hotels, waaronder dit prachtige hotel dat direct aan het strand ligt. Ook is er de gezellige boulevard bij dit strand waar je kunt shoppen maar ook terecht kunt voor lekker eten of een kleurrijke cocktail. De dag gaat hier geruisloos over in het nachtleven, op Mambo Beach kun je ook prima terecht voor een strandfeestje. Regelmatig treden hier DJ’s en bekende (Nederlandse) artiesten op.

Playa Porto Marie

Playa Porto Marie, foto Inge Poorthuis

Een ander leuk strand op Curaçao is Playa Porto Marie, dat te bereiken is vanuit Sint Willibrodus. Het is een prachtig wit zandstrand in een groene omgeving. Het zeewater is er kraakhelder en zit vol leven. Deze plek is dan ook geliefd bij snorkelaars en duikers. Waar het strand verder bekend om staat is de aanwezigheid van varkens (ja, je leest het goed). Enkele varkens hebben deze plek namelijk verkozen tot hun paradijs. Ze scharrelen de hele dag rond op het strand, liggen in het zand te slapen of nemen een plons om af te koelen. Je hoeft dus niet naar de Bahama’s om zwemmende varkens te spotten, dat kan gewoon op Curaçao.

Op het strand zijn verschillende faciliteiten aanwezig, waaronder strandbedden en parasols. Ook is er een restaurant op het strand van Porto Marie. Om gebruik te kunnen maken van het strand en de faciliteiten betaal je een toegangsprijs.

Playa Lagun

Dit prachtige strandje vind je ook in het noorden van het eiland. De baai is omringd door hoge rotsen. In de omgeving van dit strand, op de rotsen, zie je gekleurde huisjes staan. Op het strand liggen regelmatig ook bootjes van vissers.

De zee is hier ondiep en de zeebodem loopt geleidelijk af, wat Playa Lagun erg geschikt maakt voor kleine kinderen. Ook worden hier regelmatig zeeschildpadden gespot, snorkelen of duiken is hier dus ook erg leuk om te doen. Het strand zelf is niet heel groot, zodat het lekker overzichtelijk is. Bovenop de rotsen bij dit strandje vind je een leuke strandtent voor een hapje en een koel drankje.

Jan Thiel Baai

Naast Mambo Beach is de Jan Thiel Baai ook erg populair voor een dagje strand. Ook hier vind je alle denkbare faciliteiten. Denk aan parasols, ligbedden en cabana’s. Daarnaast zijn er meerdere restaurants en beachclubs op het strand en is er een boulevard met winkeltjes. Ook heeft dit populaire strand een heuse strandtennisbaan en kun je beachtennis spelen. Liever in of op het water? Huur dan een flyboard of ga snorkelen. In deze baai kun je je zeker de hele dag vermaken. En ’s avonds, is het tijd voor een feestje. Regelmatig treden hier artiesten en bands op.

Op een steenworpafstand van dit prachtige strand liggen diverse accommodaties, waaronder het populaire Time to Smile Chogogo Resort.

Klein Curaçao

Strand op Klein Curaçao, foto: GuideandGo

Dit strand vind je weliswaar niet op Curaçao zelf maar op het nabijgelegen eilandje Klein Curaçao. Het duurt even voordat je er bent, het is best een eindje varen, maar dan heb je ook wat. Hier kom je in een paradijs terecht! Een hagelwit zandstrand, een kraakheldere zee, hier is het volop genieten! Lees ons uitgebreide artikel over een dag op Klein Curaçao. Wanneer je op vakantie op Curaçao bent is het een must om dit paradijselijke eilandje te bezoeken.

Wil jij ook naar Curaçao?

Verlang jij ook naar de warmte op Curaçao? Wil jij genieten van een heerlijke cocktail op één van deze prachtige stranden? Dat kan! Vanuit Nederland kun je met het vliegtuig Curaçao bereiken. Zowel KLM als TUI vliegen meerdere keren per week vanaf Amsterdam naar het zonnige eiland. Nu Curaçao code geel heeft is het ook weer mogelijk om pakketreizen te boeken bij de grote Nederlandse touroperators. Je boekt dan een vliegreis in combinatie met een accommodatie en vervoer van en naar de luchthaven.

Naast een pakketreis kun je er ook voor kiezen om een los vliegticket naar het eiland te kopen. In dat geval moet je naast de vliegreis zelf een accommodatie en het vervoer van en naar de luchthaven regelen.

Wacht niet te lang en boek vandaag nog een reis naar het prachtige Curaçao. Wie weet lig jij dan binnenkort of één van deze mooie stranden.

