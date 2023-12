De 6 mooiste plekken om te snorkelen op Curaçao

Ga jij op vakantie naar Curaçao? Dan is snorkelen echt een aanrader. De Caribische Zee is het hele jaar door heerlijk warm en het water is kraakhelder. Onder water zie je vele, mooi gekleurde, tropische vissen en prachtige koralen. Naast tropische vissen is het op Curaçao ook mogelijk om zeeschildpadden te spotten. Wil jij weten wat de 6 mooiste plekken zijn om te snorkelen op Curaçao? Lees dan hier onze tips:

Tugboat

Naast dat Tugboat een heel populaire duikstek is, kun je hier ook prima snorkelen. De plek dankt zijn naam aan de wrak van een sleepboot dat hier op de bodem ligt. Omdat het wrak op ongeveer vijf meter diepte ligt is het goed te zien tijdens het snorkelen. Inmiddels is de sleepboot begroeid met koralen en sponzen en trekt deze vele soorten tropische vissen aan.

Deze duik- en snorkelplek ligt aan het einde van de Caracasbaai. Het wrak ligt vlakbij de kust, dus je hoeft niet ver te zwemmen om er te komen.

Playa Porto Marie

Dit heerlijke strand op Curaçao is een prachtige plek om te gaan snorkelen. De meeste vissen vind je rondom het rif bij dit strand. Wil je liever niet snorkelen, dan kun je ook vanaf de steiger prima de mooie gekleurde vissen bekijken. Op dit strand leven ook een paar varkentjes, die genieten van het goede leven op Curaçao.

Playa Porto Marie ligt tussen het strand Cas Abou en Draaibooi Beach.

Blauwe Kamer

Foto: DCNA

De blauwe kamer (ook wel de Blue Room genoemd) is ook een prachtige plek om te snorkelen. Het gaat hier om een onderwatergrot in de rotsen. Door het licht ontstaat er een blauwe gloed binnenin de grot. Afhankelijk van hoe hoog het water staat en de golven zijn kun je onder de rotsen doorzwemmen om de grot te bereiken of zal je een paar meter onder water moeten zwemmen om in de kamer te komen.

Je vindt de Blauwe Kamer vlakbij het strand van Santa Cruz. Vanaf dit strand is er een een pad naar de Blauwe Kamer. Je loopt vanaf Santa Cruz richting het strand Playa Santu Pretu. Vanaf daar volg je het pad verder waarna je bij de Blauwe Kamer uitkomt. Maar je kunt ook gewoon vanaf het strand van Santa Cruz de watertaxi naar de onderwatergrot nemen.

Playa Lagun

Dit strand ligt tussen de hoge kliffen en heeft een mooi rif. De baai ligt goed beschut, dat zorgt ervoor dat het water hier vaak rustig is. Dat is fijn wanneer je nog niet zoveel ervaring hebt met snorkelen. Het strand zelf is niet al te groot, maar snorkelen is hier zeker een aanrader.

Het strand van Playa Lagun ligt in Bandabou en is goed te combineren met een bezoekje aan Grote Knip of Klein Knip.

Playa Grandi

Zeeschildpad – foto Inge Poorthuis

Playa Grandi (ook wel Playa Piskado) mag dan wel niet over een super mooi strand beschikken, maar deze snorkelspot is een goede plek om zeeschildpadden te zien. Deze worden aangetrokken door de vele vissers die hier aan wal komen en hun vis schoonmaken. De restjes gooien zij terug in het water en daar zijn de zeeschildpadden dol op.

Deze snorkelplek vind je vlakbij Westpunt.

Klein Curaçao

Natuurlijk mag buureiland Klein Curaçao niet ontbreken in het lijstje van plekken waar je mooi kunt snorkelen. Dit kleine eilandje vlakbij Curaçao is per boot bereikbaar. Het eilandje heeft een prachtig strand, en snorkelen is hier ook echt een aanrader. Ook hier worden regelmatig zeeschildpadden gespot. Je leest alles over een bezoek aan Klein Curaçao in het volgende artikel: Een dag excursie naar Klein Curaçao

