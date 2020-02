1 Delen

Cabana met zeezicht, foto: TUI

Direct aan het strand van Mambo Beach ligt het ruim opgezette Lionsdive Beach Resort. Een, uniek voor het Caribisch gebied, 50 meter lang zwembad, waarin ook nog eens allerlei wateractiviteiten worden georganiseerd. Een duikschool op het terrein, met eigen huisrif. En een fijne spa om heerlijk te ontspannen. Bij Lionsdive Beach Resort op Curaçao vermaak je je prima!

Vanuit Lionsdive Beach Resort sta je binnen enkele stappen op de Mambo Beach Boulevard. Hier is altijd van alles te doen. Denk aan shoppen, happy hours, lekker eten of een cocktail drinken. Wil je naar Willemstad? Dan kun je gebruik maken van de gratis shuttlebus. Deze zet je af in het centrum van de hoofdstad.

Het 50-meterbad van Lionsdive Beach Resort, foto: TUI

Faciliteiten Lionsdive Beach Resort

Gratis WIFI in openbare ruimte

Gratis WIFI op de kamer

Sauna

Stoombad

Massage (tegen betaling)

Beachvolleybal

Fitnessruimte

Kinderoppas (tegen betaling)

Shuttlebus naar het centrum van Willemstad

Strand bij Lionsdive Beach Resort, foto: TUI

Reacties van gasten:

“Prachtig resort op een prachtige locatie. Ontbijten aan het strand, vriendelijke bediening en mooie kamers.” “Zeer vriendelijke mensen. Iedereen is behulpzaam. Je waant je vanaf het eerste moment in een paradijs.” “Prachtige locatie, fijn hotel. Behulpzame en aardige crew. Ons verblijf was zeer aangenaam.”

