Handige woorden en zinnen in het Papiaments voor jouw vakantie naar Curaçao

Ga je binnenkort op vakantie naar Curaçao? Hoe leuk is het dan om een paar woorden en zinnen Papiaments te spreken? Natuurlijk spreekt het grootste gedeelte van de bevolking op Curaçao Nederlands, maar het wordt enorm gewaardeerd dat jij ook wat Papiaments spreekt.

Papiaments (of Papiamentu) is een Creoolse taal die op Aruba, Bonaire en Curaçao wordt gesproken. Naast het Nederlands is het ook een officiële taal op Curaçao. Papiaments is een mengelmoes van verschillende talen. Kijk er niet raar van op dat je woorden uit het Spaans, Portugees en/of het Nederlands hoort wanneer je iemand hoort praten.

Om goed voorbereid op vakantie te gaan naar Curaçao hebben wij handige woorden en zinnen in het Papiaments voor je geselecteerd.

Begroetingen in het Papiaments

Welkom Goedemorgen Goedemiddag Goedenavond Een fijne dag Doei Fijne week Fijn weekend Fijne vakantie Tot morgen Bon bini Bon dia Bon tardi Bonochi Pasa un dushi dia Ayo Bon siman Feliz wikènt/Bon wikènt Pasa un dushi fakansi Te mañan

Dagen van de week in het Papiaments

Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Djadomingu Djaluna Djamars Djarason Djaweps Djabièrne Djasabra

Korte zinnen in het Papiaments

Hoe heet je? Ik heet …. Hoe gaat het? Met mij gaat het goed, bedankt Ik spreek geen Papiaments Ik spreek een klein beetje Papiaments Waar woon je? Waar werk je? Kon yama bo? Mi yama …. Kon ta bai? Mi ta bon, danki Mi no papia Papiamentu Mi ta papia un tiki Papiamentu Unda bo ta bida? Unda bo ta traha?

Getallen in het Papiaments

één twee drie vier vijf zes zeven acht negen tien un/unu dos tres kuater sinku seis shete ocho nuebe dies

Handige woorden in het Papiaments

Gisteren Vandaag Morgen Zachtjes/rustig Snel/vlug Goed Slecht/ziek Veel Weinig Veel Minder Met Zonder Links Rechts Binnen Buiten Ayera Awe Mañan Poko poko/trankíl Lihé/rápido Bon Malu Hopi Tiki Mas Menos Ku Sin Banda robes Banda drechi Paden Pafó

De vele betekenissen van het woord dushi

Het woord dushi hoor je te pas en te onpas op Curaçao. Dat komt omdat het woord vele betekenissen kan hebben. Letterlijk betekent het woord zoet, kos dushi is snoepgoed. Waarschijnlijk is dushi afgeleid van het Portugese woord dulce. Maar er zijn nog veel meer mogelijke betekenissen. Zo wordt het bijvoorbeeld gebruikt om je geliefde (schatje) mee aan te duiden. Maar het kan ook gewoon mooi of goed betekenen zoals in dushi bida (het goede leven). Ook kan het lekker betekenen, bijvoorbeeld wanneer je lekker gegeten hebt of lief en vriendelijk.

