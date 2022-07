Combineer werken en genieten tijdens een workation op Curaçao

Wil jij meer reizen dan dat je vakantiedagen hebt? Zie jij weer op tegen de grauwe en grijze winter in Nederland? En ben jij een zelfstandige of heb jij een werkgever waarvoor je (veel) vanuit huis kunt werken? Denk dan eens aan een workation op een tropisch eiland! Combineer werken en genieten tijdens een workation op het prachtige Curaçao.

Werk jij voornamelijk remote, dus vanuit huis? Overleg dan eens met jouw werkgever of je jouw suffe thuiskantoor mag inruilen voor een tropisch eiland. Met name in de wintermaanden is dit een win-win situatie voor zowel jouw werkgever als jou. Je vlucht namelijk van het grijze Nederlandse winterweer naar de zon op Curaçao. Ook scheelt het jou enorm in stookkosten, die toch al steeds hoger worden. Je hoeft in de periode dat jij als digitale nomade op Curaçao werkt jouw thuiskantoor en woning niet te verwarmen. Ook geeft een andere omgeving je nieuwe energie en ideeën, jouw productiviteit en creativiteit zullen hierdoor flink toenemen! En in jouw vrije tijd, dan ga jij lekker naar het strand! Wie wil dat nou niet?

Werken op afstand heeft sinds de coronapandemie een vlucht genomen omdat kantoren moesten sluiten. Veel mensen werken sinds die tijd geheel of gedeeltelijk vanuit huis, ook nu er wel weer op kantoor gewerkt kan en mag worden. Steeds meer mensen kiezen er ook voor om tijdelijk vanuit het buitenland op afstand te werken. Touroperators en reisorganisaties hebben hiervoor zelfs speciale accommodaties geselecteerd die ook geschikt zijn om online te kunnen werken. Deze hotels beschikken over een betrouwbaar WIFI-netwerk en er is een werkplek in jouw hotelkamer of appartement aanwezig.

Voordelen van een workation op Curaçao

Het grootste voordeel van een werkvakantie is dat je je werk met het aangename kunt combineren. Aan het einde van jouw werkdag en tijdens jouw weekenden en vrije dagen kun je namelijk genieten van alle moois dat Curaçao te bieden heeft. Klap na een dag werken jouw laptop dicht en pak je spullen en ga lekker naar het strand. Ook gedurende de weekenden of vrije dagen die je hebt tijdens jouw workation op Curaçao kun je leuke excursies doen op het eiland. Dit gaat niet ten koste van jouw vakantiedagen.

Natuurlijk is het klimaat op Curaçao een pré. Waar jouw collega’s in de koude wintermaanden naar buiten staren en alleen een grijs gordijn van regen zien, zit jij in jouw korte broek achter de laptop te werken. Op Curaçao is het het hele jaar door gemiddeld 31 graden Celsius en de zon schijnt bijna altijd. Daar wordt iedereen vrolijker van!

Voordelen voor jouw werkgever

Naast dat jij vele voordelen ervaart van een tijdje werken vanaf een tropisch eiland, heeft jouw werkgever er ook baat bij. Door een verzoek om remote te werken goed te keuren krijgt jouw werkgever er een blije en gemotiveerde werknemer voor terug. Door de andere omgeving ontstaan er bij jou waarschijnlijk meer energie en nieuwe ideeën die je weer kunt implementeren op jouw werk.

Daarnaast zou je met jouw werkgever kunnen afspreken om telefoontjes en e-mails van klanten vanaf Curaçao te beantwoorden. Zo is het bedrijf waar jij voor werkt ook beter in de avonduren bereikbaar, wanneer jouw collega’s in Nederland al klaar zijn met hun werkdag. Stuurt een klant bijvoorbeeld om 21:30 uur Nederlandse tijd een e-mail, dan kun jij die nog makkelijk beantwoorden, het is in de wintermaanden dan nog maar 16:30 uur op Curaçao. Normaal gesproken zou de klant tot de volgende dag moeten wachten op antwoord. Dat jij dus vanuit een andere tijdzone werkt komt het algemene serviceniveau van het bedrijf ten goede.

Zijn er ook nadelen?

Natuurlijk heeft Curaçao een groot tijdsverschil met Nederland. In de zomermaanden is dit 6 uur en in de winterperiode 5 uur ten opzichte van Nederland. Heb jij een baan van negen tot vijf dan zal je hier rekening mee moeten houden. Dat betekent dat je vroeg uit de veren moet om ‘op tijd’ te kunnen beginnen voor jouw werkgever. Het voordeel is natuurlijk dat je vroeg klaar bent en dan de hele middag en avond hebt om leuke dingen te doen. Maar wellicht kun je een gedeelte van jouw taken op een ander tijdstip van de dag uitvoeren? Dan zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om meer in de avonduren (op Curaçao) te werken zodat je overdag meer tijd hebt om het eiland te ontdekken. Maak hierover vooraf goede afspraken met jouw werkgever om teleurstellingen te voorkomen.

Reizen naar Curaçao kost tijd, ga ervanuit dat je een hele (werk-)dag kwijt bent om naar het eiland te komen. Je kunt deze dag natuurlijk in het weekend of op een vrije dag plannen. Eenmaal aangekomen op Curaçao kun je ook één of meerdere dagen last hebben van een jetlag, houd hier rekening mee qua planning van jouw werkzaamheden.

Tijdens een workation moet er natuurlijk gewerkt worden. En wel zoveel uren als jij met jouw werkgever hebt afgesproken in jouw arbeidsovereenkomst, hoe aanlokkelijk het ook is om lekker naar het strand te gaan. Besef dat dit veel discipline van jou vraagt. Ga ook niet voor een weekje op workation, maar denk eerder aan een periode van enkele weken tot maanden. Zo houd je naast jouw werk ook nog genoeg tijd over om lekker naar het strand te gaan en iets van het eiland te zien.

Wat moet je regelen voor jouw workation?

Natuurlijk is snel en stabiel internet een must wanneer je op afstand gaat werken. Verwacht op Curaçao niet de snelheid qua internet die je misschien in Nederland gewend bent. Maar een Teams- of Zoom-meeting is prima te doen vanaf het eiland. Curaçao heeft af en toe te maken met stroomuitval, dat houdt vaak ook in dat de WIFI in jouw accommodatie wegvalt. Dit zou je eventueel kunnen oplossen met een mobiel data abonnement, zodat je ook tijdens een storing bereikbaar blijft en kunt doorwerken.

Kijk ook even naar de voorwaarden van jouw reisverzekering. Deze verzekering dekt normaal gesproken alleen in situaties wanneer je op reis (vakantie) bent en niet wanneer je aan het werk bent in het buitenland.

Een fijne werkplek is natuurlijk heel belangrijk. Natuurlijk ziet het er idyllisch uit om te werken vanaf het strand, maar is het ook realistisch? Met je laptop in een strandtent gaan zitten is een optie maar besef je ook dat er veel andere toeristen aanwezig zijn die vakantie vieren. Dit kan voor behoorlijk wat afleiding en overlast zorgen wanneer jij moet werken of in een meeting zit. Kies dus altijd voor een accommodatie met een goede werkplek op de kamer zodat je je kunt terugtrekken en in alle rust kunt werken. Op Curaçao zijn er diverse accommodaties die geschikt zijn voor een werkvakantie, dit hotel ligt zelfs direct aan het strand. Zo kun je zelfs tussendoor even een duik in zee maken. Ook kun je er voor kiezen om een vakantiehuis te huren. Vaak geldt dat wanneer je voor een langere periode iets huurt je korting kunt krijgen.

De regering van Curaçao biedt remote workers met de Nederlandse nationaliteit de mogelijkheid om voor langere periode op het eiland te verblijven en te werken. Je hoeft alleen een verklaring van rechtswege op Curaçao aan te vragen. Wil je meer weten over een workation op Curaçao, bezoek de website van de overheid van het eiland.

Combineer werken en genieten tijdens een workation op Curaçao

Overleg vandaag nog met jouw werkgever wat de mogelijkheden zijn. Wellicht zit jij dan binnenkort op Curaçao als digital nomad. Kijk alvast naar reizen die geschikt zijn voor een werkvakantie in het buitenland. Twijfel je nog of een workation iets voor jouw is, lees dan deze inspirerende blog van een remote worker die jou voor is gegaan.

Dit artikel bevat affiliate links