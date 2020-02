Livingstone Jan Thiel Resort Curaçao

15 Gedeeld

Het zwembad van Livingstone Jan Thiel Resort, foto: Corendon

Het populaire Livingstone Jan Thiel Resort ligt in de heerlijke Jan Thiel Baai op Curaçao. Dit prachtige resort wordt gerund door Nederlandse management, dat precies aanvoelt waar gasten behoefte aan hebben. Wil je ongestoord relaxen bij het zwembad, dat in een prachtige, tropische tuin is aangelegd? Of denk je erover om jouw duikbrevet te gaan behalen? Of wil je misschien toch liever een cocktail drinken aan de bar? Het is allemaal mogelijk binnen deze prachtige accommodatie, met één van de mooiste en grootste zwembaden van Curaçao.

Het mooie strand van de Jan Thiel Baai, waar je als resortgast gratis toegang tot hebt, ligt op slechts 150 meter lopen. Het naastgelegen Jan Thiel Plaza biedt faciliteiten als strandclubs, verschillende restaurants, winkels en een spa. Ook supermarkt Albert Heijn ligt om de hoek van het resort. En met een echt Nederlandse snackbar op het resort, hoef je helemaal niets te missen op vakantie op Curaçao.

Zoek & Boek

Standaard hotelkamer, foto: Corendon

Faciliteiten van het resort

WIFI in de openbare ruimte

WIFI op de kamers

Receptie

Zwembad en kinderbad

Badhanddoeken, ligbedden en parasols bij het zwembad

Restaurant

Snackbar met Nederlandse snacks

Reserveer eenvoudig online

Strand van de Jan Thiel Baai, foto: Corendon

Beoordelingen over Livingstone Jan Thiel Resort

“Het Livingstone Jan Thiel Resort is een prachtig, goed verzorgd resort met heel vriendelijk, behulpzaam personeel!!! Mooie hotelkamer, goed eten, mooi zwembad en een mooie tropische tuin.” “Leuke accommodatie, goede ligging en voldoende te zien.” “Super net en schoon resort het is er super geregeld en heeft een uitmuntende service en kwaliteit.”

Klik hier voor nog meer beoordelingen van Livingstone Jan Thiel Resort