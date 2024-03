Omring jezelf met tropische vissen tijdens een onderwaterwandeling op CuraÃ§ao |Advertorial

Vakantie Omring jezelf met tropische vissen tijdens een onderwaterwandeling op Curaçao |Advertorial Inge Poorthuis 2024-03-15 - 3 minuten leestijd

Curaçao heeft een fantastische onderwaterwereld. Het eiland is geliefd bij duikers, maar ook tijdens het snorkelen zie je allerlei prachtige vissen en kleurrijke koralen. Wil je liever niet duiken, of kun je misschien niet (goed) zwemmen maar wil je toch genieten van deze prachtige onderwaterwereld? Dan is er een andere, super leuke manier om kennis te maken met deze onderwaterwereld. Omring jezelf met tropische vissen tijdens een onderwaterwandeling op Curaçao!

Deze onderwaterwandeling maak je met een speciale helm op. Die helm zorgt ervoor dat je onder water gewoon kunt blijven ademen. Ook wordt je gezicht niet nat tijdens de tour. En je hoeft niet te kunnen zwemmen om deel te nemen aan deze excursie! Je wandelt namelijk het water in en over de zeebodem. Zo kun je op een relaxte manier genieten van de prachtige vissen en kleurrijke koralen op Curaçao.

Voordat deze excursie begint krijg je natuurlijk eerst uitleg. Daarna is het tijd om de uitrusting aan te trekken. Dat betekent dat je speciale waterschoenen aandoet, waarmee je straks veilig over de bodem van de zee kunt wandelen. Nadat je ook jouw helm hebt opgedaan kan er aan de onderwaterwandeling begonnen worden. Deze wandeling wordt in kleine groepen gedaan, onder begeleiding van een gids. Je loopt het ondiepe water in, waarna je helemaal kopje onder gaat. Eenmaal onder water kun je genieten van de vissen die rond je zwemmen. De gids weet natuurlijk de mooiste plekken onder water. Naast vissen zie je ook kleurrijke koralen en ander zeeleven. Kortom een bijzondere excursie!

Wil jij deze bijzondere belevenis op Curaçao ook eens meemaken? Dat kan! Je kunt de excursie hier boeken, kijk direct of er nog beschikbaarheid is in de door jou gewenste periode.

Wil je weten wat andere gasten van deze excursie vonden? Lees hier de beoordelingen van gasten die jou voorgingen, ook vind je hier de foto’s van de excursie.

