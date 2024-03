Werken in de Caribbean op 22 & 23 maart met Kilate Tesla! |Advertorial

Op 22 & 23 maart vindt in de RAI Amsterdam de 26e editie van hét carrière-evenement van Nederland plaats: De Nationale Carrièrebeurs! Met dit jaar voor de tweede keer, na een zéér geslaagde eerste editie, “Werken in de Caribbean” als groot onderdeel van De Nationale Carrièrebeurs. Ben jij student, starter of (young) professional en zoek jij jouw droombaan in de Caribbean? Daar is Werken in de Caribbean dé plek voor. Hier zullen topwerkgevers vanuit de Caribbean, zoals onder andere Grant Thornton, Lionsdive, Kooyman, Bakertilly en het Openbaar Ministerie op de “Werken in de Caribbean eilandstand” komen te staan. Ook zullen er nog veel meer topwerkgevers te vinden zijn uit de Hospitality, Overheid, Zorg, Accountancy, Onderwijs, Techniek, Bouw en Maritieme sector. Volg tussen het netwerken door één (of zoveel je wilt) van de 100 vakinhoudelijke workshops. Sluit je dag af met een gloednieuwe LinkedIn foto, gemaakt door een professionele fotograaf. Na een drukke eerste dag op de Werken in de Caribbean eilandstand is het tijd voor een feestje! Op vrijdag 22 maart blaast – speciaal ingevlogen vanuit Curaçao – topartiest Kilate Tesla het dak van de RAI Amsterdam! Dans en zing mee op de populaire hits als ‘Zoukaton’ en ‘POP’! Download hier jouw gratis e-ticket!

Ben je na jouw bezoek aan de Werken in de Caribbean eilandstand nieuwsgierig geworden naar de ruim 300 topwerkgevers die – óók in de RAI Amsterdam – op De Nationale Carrièrebeurs staan? Loop gerust door en ga in gesprek met alle topwerkgevers en opleidingen die daar te vinden zijn.

https://www.carrierebeurs.nl/

https://apps.apple.com/us/app/carri%C3%A8rebeurs/id1611311433

https://www.carrierebeurs.nl/