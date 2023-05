Mobotix Partner Decade Award voor Breath-IT | Advertentie

NASHVILLE – Tijdens de MOBOTIX Americas Partner Conference recentelijk in Nashville, TN in de Verenigde Staten, heeft Breathe-IT de ‘Partner Decade Award’ ontvangen van MOBOTIX. Breathe-IT is sinds 2006 de distributeur voor MOBOTIX producten in het Caribisch gebied. De prijs is toegekend omdat Breathe-IT een innovatieve oplossing heeft ontwikkeld op het gebied van DataVision voor security camera’s.

Deze oplossing, het MX Dashboard, biedt de eindgebruikers en integrators van MOBOTIX producten een onderscheidend gebruikersgemak bij het beheer van data die uit beelden worden verzameld. De kwaliteit van de beelden van de camera’s zijn vanzelfsprekend van hoge kwaliteit bij de MOBOTIX producten.

De toegevoegde waarde van de MOBOTIX producten bestaat onder meer uit de data die met die beelden kunnen worden verzameld en geanalyseerd. Met de oplossing van Breathe-IT kunnen gebruikers van de MOBOTIX oplossingen deze data nu veel eenvoudiger beheren en analyseren, de integriteit van het cameranetwerk beter beheren, bedrijfsprocessen en productieprocessen monitoren en efficiënter maken, en belangrijke marketinginformatie verzamelen.

Data

Met het MX Dashboard kunnen eindgebruikers en integrators eenvoudig in één centrale applicatie alle data doorzoeken en beheren, die in de individuele camera’s gedecentraliseerd worden gegeneerd (door de camera zelf en/of het gebruik van apps binnen de camera). De data worden verzameld door, onder meer, nummerplaatherkenning, containernummer herkenning, vaststellen van rij-richting van voertuigen, ID’s van voertuigen, weersomstandigheden (bij combinatie met een geïnstalleerd weerstation), camera omgevingstemperatuur, infrarood hittebepaling, of het tellen van bezoekers. Deze data kunnen op een snelle en gebruiksvriendelijke manier doorzocht worden, en er kunnen statistieken van worden gegenereerd.

Daarnaast kunnen in het MX Dashboard alerts worden gedefinieerd die een waarschuwing geven bij bijvoorbeeld het bereik van bepaalde temperaturen (zoals bij data centers), ontstaan van hitte velden (bijvoorbeeld bij landfills en sommige productieprocessen), of het binnen- of langsrijden van bepaalde kentekennummers of containernummers. Daarnaast biedt het MX Dashboard de gebruiker de mogelijkheid om de status te managen van alle camera’s in het netwerk (dat meerdere locaties gelijktijdig kan omvatten). Het vereenvoudigt verder beheerstaken zoals toegangsbeheer en statistieken. Het bijzondere van deze applicatie is dat de data bij de gebruiker zelf in het eigen netwerk kunnen worden opgeslagen, zodat privacy gevoelige informatie niet door derden kan worden benaderd.

Bonaire

Deze applicatie is volledig op Bonaire ontwikkeld en wordt inmiddels in meerdere landen in onze wijde regio en Europa gebruikt. De applicatie wordt continue verder met nieuwe modules uitgebouwd. Op www.mx-dashboard.net wordt een overzicht van de applicatie gegeven en de contactgegevens wanneer je meer informatie en/of een demonstratie hiervan wil ontvangen.

Naast deze activiteiten is en blijft Breathe-IT op Bonaire al sinds 2005 dé betrouwbare ICT-dienstverlener op het gebied van netwerkbeheer, netwerkarchitectuur en netwerkaanleg, leverancier en onderhoud van het horeca POS systeem Untill en applicatie ontwikkeling (klant specifieke systemen, met een specialisme op het gebied van payment gateways voor online betalingen).

Voor verdere informatie:

Breathe-IT BV, telefoonnummer 717 26 26, [email protected]