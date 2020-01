17 Gedeeld

Voorbeeldinterieur van een boutique hotel

Ben je op zoek naar een hotel op Curaçao? Maar wil je absoluut niet terecht komen in een accommodatie met 100+ kamers met een onpersoonlijke sfeer? Ben je het zat om iedere ochtend te moeten vechten voor een ligbed op het strand of bij het zwembad? Dan is een boutique hotel misschien de oplossing voor jou! In dit artikel noemen we de leukste boutique hotels op Curaçao.

Voordelen van een boutique hotel

Verwacht geen massatoerisme, rijen bij de check-in balie, zwembaden met glijbanen met gillende kinderen en maaltijden in buffetvorm uit grote bakken. Boutique hotels zijn vaak kleinschalige accommodaties die niet bij een groot keten zijn aangesloten. Ze beschikken vaak over enkele tot maximaal enkele tientallen kamers. De inrichting is vaak uniek. Soms is de hele accommodatie in dezelfde stijl ingericht, maar er zijn ook hotels met per kamer een ander thema. Veelal zijn de hotels opgetrokken in een hip design, waarvan de foto’s niet misstaan op jouw Instagram-profiel.

Door de kleinschaligheid is er veel tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht voor gasten. In dit type hotels krijg je dus echt een ‘thuis’ gevoel. Een ontbijtje op maat is vaak geen enkel probleem als je het even aangeeft. En meestal kennen de medewerkers van het hotel de omgeving op hun duimpje en kunnen ze je leuke ‘insider’ tips geven. Zij weten dat ene rustige strand te vinden of weten waar je moet zijn voor een heerlijke lokale maaltijd. Doe er jouw voordeel mee.

Boutique hotels staan op unieke plekken, in leuke wijken. Sommige zijn zelfs gehuisvest in historische gebouwen, die met liefde gerenoveerd en verbouwd zijn tot een modern hotel. Natuurlijk zijn alle faciliteiten aanwezig voor de verwende vakantieganger. Kortom, een verblijf in een boutique hotel is een unieke belevenis.

Zijn boutique hotels duurder dan gewone hotels?

Dat is lastig te zeggen, eigenlijk is het als appels met peren vergelijken. Boutique hotels beschikken over minder faciliteiten dan hotels van grote ketens. Denk bijvoorbeeld aan een waterpark met meerdere glijbanen voor kinderen, oppasservice voor kinderen, entertainment voor de gasten, een fitnessruimte en/of een pendeldienst naar het centrum. Deze faciliteiten kosten de accommodatie handen vol geld, die uiteindelijk worden doorberekend aan de gasten. Boutique hotels hebben al deze faciliteiten vaak niet, maar worden gewaardeerd voor hun persoonlijke service, unieke beleving, hippe design en goede lokatie. Kortom, de beleving is totaal anders.

Meestal is iedere kamer uniek in een boutique hotel

Omdat boutique hotels niet zijn aangesloten bij grote hotelketens hebben de eigenaren zelf veel meer invloed op de kamerprijzen. Dit betekent niet per definitie dat een kamer in een boutique hotel schrikbarend hoog geprijsd hoeft te zijn. Integendeel, het kan zo maar zijn dat je voor de unieke belevenis in een boutique hotel per nacht minder betaalt dan voor een standaardkamer van een groot hotelketen. Kijk hier om de prijzen van de verschillende hotels op Curaçao te vergelijken.

De leukste boutique hotels van Curaçao

Smaken verschillen. Wat de één leuk vindt, vindt de ander misschien vreselijk. Toch hebben we geprobeerd om de leukste boutique hotels van Curaçao op een rijtje te zetten voor je.

Boutique Hotel ‘t Klooster

Middenin de hippe wijk Pietermaai vind je dit prachtige, historische gebouw. Het vroegere klooster is volledig omgebouwd tot een moderne accommodatie, met leuke oude details. Alle kamers van Boutique Hotel ‘t Klooster liggen aan een tropische binnenplaats met hangmatten en een kleine ‘plunge pool’.

Zodra je de grote toegangsdeuren van het hotel doorloopt, laat je de stadse drukte achter je. In de tropische tuin waan je je in een oase van rust. Ga lekker ‘chillen’ in één van de hangmatten die al voor je klaar hangen of koel even lekker af in het zwembadje.

Gevel van Boutique Hotel ‘t Klooster, foto: Inge Poorthuis

De kamers zijn van alle gemakken voorzien en beschikken over prachtige tegelvloeren in de oude stijl. Sommige kamers beschikken zelfs over een buitendouche. Hoe leuk is dat?

Natuurlijk is er alle tijd voor persoonlijke aandacht voor de gasten. Zoek je leuke tips voor bezienswaardigheden op het eiland, vraag het aan de receptiemedewerkers, zij kennen Curaçao heel goed. Boutique hotel ‘t Klooster beschikt tevens over een restaurant met bar, waar je heerlijk kunt eten of een cocktail kunt drinken. Dat is nog eens fijn ‘thuis’ komen na een dag op het strand van Curaçao.

Pietermaai Boutique Hotel

De naam zegt het al, ook deze accommodatie ligt in de populaire wijk Pietermaai. Op het hotelterrein zelf vind je een Cubaans eetcafé met een bijzondere mozaïekbar en heerlijke sfeer. Maar ook in de omgeving vind je vele leuke restaurantjes en barretjes.

Pietermaai Boutique Hotel, foto: Inge Poorthuis

De accommodatie bestaat uit verschillende appartementen die vroeger als woningen dienden voor kapiteins en kooplieden. Deze zijn volledig verbouwd en aangepast aan de wensen van de moderne reiziger. De appartementen beschikken over airco, hemelbedden en hippe meubels. Door de oude details, zoals de originele tegelvloeren en houten shutters waan je je toch in het verleden.

Pietmaai Boutique Hotel beschikt over een heerlijk binnenplein en twee (kleine) zwembaden waar je fijn tot rust kunt komen. Deze accommodatie beschikt over meerdere verdiepingen en trapjes en opstapjes, waardoor het minder geschikt is voor mensen die slecht ter been zijn.

De medewerkers van het boutique hotel kunnen je alles over de geschiedenis van de oude panden vertellen, maar weten natuurlijk ook alles over het eiland.

Bay Side Boutique Hotel

Gelegen op het uitgestrekte terrein van Blue Bay Beach Resort, dat direct aan de Blauw Baai ligt, vind je het Bay Side Boutique Hotel. Dus zoek je een plek buiten het levendige stadscentrum van Willemstad, dan ben je hier aan het juiste adres.

Het terrein van Blue Bay Beach Resort beschikt over meerdere restaurants, een 18-holes golfbaan waar je als gast gebruik van mag maken en een eigen zandstrand met gratis faciliteiten. Ook vind je er tennisbanen, een speeltuin en duikschool.

Strand bij Bay Side Boutique Hotel, foto: Inge Poorthuis

Het Bay Side Boutique Hotel is een modern, kleinschalig complex. Het ligt slechts enkele meters verwijderd van het mooie zandstrand en één van de restaurants ligt naast het boutique hotel.

Het personeel is gastvrij en staat bekend om haar persoonlijke service. Kortom, alle ingrediënten om lekker in de watten gelegd te worden.

Lees ook: Tips voor een goede voorbereiding voor een vakantie naar Curaçao

Zijn boutique hotels duurder dan gewone hotels? Nee, dat hoeft zeker niet. Bekijk en vergelijk hier de prijzen van verschillende hotels. Wat zijn de voordelen van een boutique hotel? Boutique hotels zijn vaak kleinschalige accommodaties met veel persoonlijke aandacht. Regelmatig zijn ze gevestigd in historische gebouwen op goede locaties. Het interieur is vaak erg hip en modern. Dit alles maakt dat het een unieke beleving is om hier te overnachten.