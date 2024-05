Advertentie Zonvoornix B.V. Toonaangevende Partner voor Duurzame Energie en Mobiliteit Sander Engelbertink 24-05-2024 - 6 minuten leestijd

Als bewoner van Curaçao of Bonaire zijn er diverse redenen waarom het kiezen voor zonne-energie een verstandige en duurzame beslissing kan zijn. Zonvoornix B.V. biedt oplossingen voor duurzame energie. De eilanden genieten van overvloedige zonneschijn gedurende het hele jaar, waardoor zonne-energie een natuurlijke en betrouwbare bron van hernieuwbare energie is. Door te investeren in zonne-energie kunnen bewoners niet alleen profiteren van lagere energiekosten op de lange termijn, maar ook bijdragen aan een verminderde afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, waardoor de impact op het milieu wordt verminderd. Bovendien biedt zonne-energie een scala aan mogelijkheden voor zelfvoorzienendheid en onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet, wat op eilanden zoals Curaçao en Bonaire van groot belang kan zijn.

Energie oplossingen voor de ABC Eilanden

Zonvoornix B.V., gelegen in Willemstad, Curaçao, is een nieuw bedrijf dat zich inzet voor duurzame energieoplossingen op de ABC-eilanden. Geïnspireerd door het succes van hun zusterbedrijf, Prins Car Rental B.V., heeft Zonvoornix B.V. een sterke reputatie opgebouwd als een betrouwbare en professionele speler in de regio.

Wat met name aanspreekt, is hun focus op strategische partnerschappen en bewezen oplossingen. Door samen te werken met vooraanstaande merken in duurzame energie, biedt Zonvoornix B.V. een zorgvuldig geselecteerd assortiment hoogwaardige producten die specifiek zijn ontworpen voor de behoeften van de ABC-eilanden. Hun deskundige ondersteuning en uitgebreide ervaring zorgen voor een probleemloze installatie en voortdurende service, ook na installatie.

Naast onze hoogwaardige zonnepanelen en installatie-diensten, bieden we nu ook de installatie van solarcarports aan. Een solarcarport is een perfecte combinatie van een overdekte parkeerplaats en een energieopwekkend systeem. Met onze deskundigheid en ervaring zorgen we ervoor dat uw solarcarport efficiënt en professioneel wordt geïnstalleerd.

Als alles-in-één leverancier voor duurzame energie streeft Zonvoornix B.V. naar snelle levering en directe beschikbaarheid van materialen, zelfs voor klanten buiten Curaçao, dankzij het duurzame karakter van de producten hoeft er geen invoerbelasting betaald te worden bij export. Hierdoor zijn de leveringsvoorwaarden gunstig en voordelig.

Speciaal ontworpen voor de eilanden

Een van hun unieke producten, de 3-fase 127V hybride omvormer, biedt een perfecte oplossing voor het elektriciteitsnet op Bonaire en Curaçao, met minimale aanpassingen en maximale toekomstbestendigheid. De omvormer is uniek en speciaal ontworpen om zowel 100V als 220V stroom te leveren.

In de webshop van Zonvoornix zijn er nog veel meer producten te vinden die jouw huishouden kunnen verduurzamen. Zo vind je er alle accessoires en benodigdheden voor het installeren van zonnepanelen, batterijen, accu’s verlichting, airconditioning op zonne-energie en nog veel meer.

Mobiliteit

Zonvoornix, is voorstander van duurzame mobiliteit. Als exclusief dealer van de Riddara RD6 elektrische pick-up truck op Bonaire en Curaçao, biedt Zonvoornix B.V. een innovatieve oplossing voor milieuvriendelijk transport, ondersteund door een robuuste garantie van maar liefst 8 jaar of 200.00 kilometer, die ongeëvenaard is in de regio.

Voor het laden van de auto kun je gebruikmaken van je eigen thuisnet of kiezen voor één van de oplossingen die Zonvoornix te bieden heeft. Zowel voor particulieren als bedrijven bieden zij diverse laadmogelijkheden.

Kies voor Zonvoornix B.V. als jouw partner voor zonne-energie en mobiliteit

Zonvoornix staat voor

Deskundige service

Snelle levering

Totaal oplossing

Kwaliteitsproducten voor de regio

Goede garantie voorwaarden

Deskundige ondersteuning

Alles onder één dak

In essentie biedt Zonvoornix B.V. niet alleen duurzame energieoplossingen, maar ook een visie op een groene toekomst. Neem contact met hen op voor een consultatie en om samen te werken aan een duurzamere toekomst!

Contact

info@zonvoornix.com

Telefoon: +599 9 525 8038​

Adres: Franklin D. Rooseveltweg 362