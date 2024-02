Beringer wijnen, de lekkerste wijn op Curaçao

Beringer Main & Vine vertegenwoordigt de essentie van voortreffelijke wijnen beschikbaar in Curaçao. Van onze Beringer wijnen geniet je niet alleen in de vele restaurants en bars, hij is ook verkrijgbaar in alle grote supermarkten en minimarkets op het eiland.

Wijnervaring voor elke gelegenheid op Curaçao

Main & Vine is meer dan alleen wijn. Hij staat voor de plekken waar vrienden en familie samenkomen om de mooie momenten in het leven te vieren en nieuwe herinneringen te maken. Niets verbindt ons zo sterk als het delen van waardevolle herinneringen bij een goed glas wijn.

Onze wijncollectie

Van verfijnde droge Pinot Grigio tot verrukkelijke Moscato en ons kenmerkende White Zinfandel; Main & Vine biedt een verscheidenheid die aansluit op diverse smaken.

Groothandel Chephacu B.V.

Chephacu staat al 70 jaar bekend als een toonaangevende distributeur van consumentenproducten op Curaçao en Bonaire. Ons uitgebreide assortiment omvat gerenommeerde merken zoals Bison en Beringer wijnen maar ook Pol Rémy, Le Coq Cocktails, Teddie pindakaas, Coco Lopez, Dole ananas producten, Clorox, Reladil-3 en Curacao Sun zonnebrand producten.

Onze producten zijn van hoogwaardige kwaliteit en zeer populair bij onze klanten. We leveren onze scherp geprijsde producten aan alle bekende detailhandelaren op Curaçao, die daarmee een uitstekend rendement kunnen genereren.

Het voordeel van bekende merken zoals Bison Adhesives is het beschikbare ondersteunende materiaal om de producten aantrekkelijk in uw winkel te presenteren.

Ons toegewijde team op Montaña Rey zet zich dagelijks in voor de inkoop en verkoop van ons uitgebreide assortiment. Dankzij ons omvangrijke internationale netwerk kunnen we onze klanten altijd de beste producten en prijzen bieden.

Bekende merken waarmee u zich kunt onderscheiden

Beringer staat bekend om het vestigen van talloze primeurs als marktleider in de wijnindustrie. Als pionier met een van de eerste zwaartekrachtgevoede faciliteiten en handgegraven grotten en kelders, begonnen ze in 1935 als eersten met openbare rondleidingen, waarmee ze een gastvrijheidstraditie in Napa Valley startten. Beringer Wineries is de eerste en enige wijnmakerij waarvan zowel de rode als de witte wijn is uitgeroepen tot #1 Wine of the Year door Wine Spectator Magazine.

Al tientallen jaren is Bison een marktleider in lijmen en kitten, met in sommige productcategorieën marktaandelen tot wel 90%. Bison vormt de basis voor elke klus, dankzij het ongeëvenaard brede assortiment. Voor (kritische) doe-het-zelvers bieden we bevestigingsmiddelen, reparatiematerialen, montagemogelijkheden en afdichtingsproducten, zowel binnen als buiten, voor huis, tuin, caravan en boot. Bekende producten zijn onder andere Poly Max®, Montagekit, Bison Kit® en Wand&Klaar® Behanglijm.

Le Coq Cocktails -Ready to drink

Le Coq cocktails zijn kant-en-klaar en vertegenwoordigen de meest trendy cocktailsmaken. Maak kennis met deze frisse drankjes en laat je verrassen.

Teddie pindakaas

Al ruim 90 jaar maakt Teddie met passie de beste producten van pinda’s. De pure, smaakvolle pindakaas is gemaakt van de beste Amerikaanse pinda’s. Of je nu de voorkeur geeft aan droog geroosterde, honing geroosterde, gezouten of ongezouten pinda’s, we hebben het allemaal. Daarnaast biedt Teddie we een breed scala aan pure, smaakvolle pindakaassoorten, zonder toevoegingen en conserveermiddelen, gemaakt van de beste Amerikaanse pinda’s, zoals de klassieke gladde pindakaas en de pindakaas met stukjes noot. Of het nu op een boterham wordt gesmeerd of puur wordt genoten, als basis voor pindasaus of pindasoep wordt gebruikt, ervaar de tijdloze traditie van Teddie’s ongeëvenaarde kwaliteit en smaak.

Coco Lopez

Coco Lopez is een heerlijke en originele kokoscrème die ruim een halve eeuw geleden werd ontwikkeld door Don Ramon Lopez Irizarry in zijn kleine laboratorium in Puerto Rico. Dit zorgvuldige proces resulteerde in een favoriet op het eiland, dat wordt gebruikt in traditionele gerechten en als basis voor de Piña Colada. Met zijn unieke mix van Cream of Coconut, ananassap en Puerto Ricaanse rum staat Piña Colada bekend als de meest verfrissende tropische cocktail. De groeiende vraag leidde tot een succesvolle fusie in de jaren ’60, waardoor dagelijks 70.000 tot 85.000 kokosnoten worden verwerkt. Nu wereldwijd gedistribueerd, is Coco Lopez als crème of als melk een essentieel ingrediënt voor liefhebbers van Caribische smaken en voor koks die thuis de tropen willen ervaren.

Dole sunshine

In 1899 begon James Dole aan een reis die de wereld van ananassen zou veranderen. Hij kweekte de lekkerste en sappigste ananassen in de weelderige landschappen van Hawaï. Met de vastberadenheid om deze tropische schat met de wereld te delen, werd James Dole een pionier in een baanbrekende inmaaktechniek. Het doel was om de zonovergoten smaak van Hawaïaanse ananassen op ieders tafel te brengen. Dit markeerde het begin van Dole Sunshine, een merk met diepe wortels in een eeuwenoude traditie van onwrikbare kwaliteit. Hier bieden we de beste ananas.

Clorox

Clorox is een bekend merk dat een scala aan schoonmaak- en desinfectieproducten produceert. Een van de belangrijkste producten is Clorox bleekmiddel, een krachtig desinfectiemiddel en vlekverwijderaar. Breed vertrouwd vanwege zijn doeltreffendheid, helpt Clorox bij het verwijderen van kiemen, bacteriën en virussen op verschillende oppervlakken, waardoor het een veelzijdige keuze is voor schoonmaak en hygiëne in huis. Met een langdurige reputatie voor kwaliteit worden Clorox-producten vaak gebruikt om een schoon en gezond milieu te behouden in huizen, werkplekken en openbare ruimtes.

Reladil-3

Het merk Reladil-3 biedt een verkwikkende ervaring van spierkoelte en ontspanning met onze gespecialiseerde formule, die speciaal is ontworpen voor schoonheidsspecialisten. Ons product zorgt voor een snelle opname in de huid en een direct gevoel van verlichting, waardoor het ideaal is voor zowel vóór als ná lichamelijke inspanning. Boordevol gunstige ingrediënten zoals Can-olie, Aziatische Centella, Calendula, Menthol en Arnica, vormt deze dé oplossing voor doeltreffende spierverzorging.

Curacao Sun

Curacao Sun is een merk met een passie voor de zon. De zonovergoten avonturen van Curacao Sun worden altijd gekenmerkt door stijl en gaan gepaard met rustgevende deuntjes. Het merk waardeert niet alleen de zon, maar erkent ook haar kracht, met prioriteit voor bescherming tegen haar stralen. Dit merk produceert de beste lotions, sprays, gels en mineralen. Het merk wenst je een dag gevuld met zon en warmte.

