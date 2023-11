Vakantie naar Curaçao vanaf 649 euro per persoon bij Corendon

Droom jij van een heerlijke vakantie op Curaçao? Dan hebben wij goed nieuws voor je! Bij Corendon boek je nu al een 9-daagse vakantie naar Curaçao vanaf 649 euro per persoon. Bij deze vakantie zijn 7 nachten verblijf (je zit één nacht in het vliegtuig) in een standaardkamer bij het Livingstone Jan Thiel Resort in de Jan Thiel Baai en natuurlijk de vliegreis met Corendon Dutch Airlines inbegrepen.

Reisorganisatie Corendon vliegt sinds kort met eigen toestellen naar het tropische eiland in de Caribische Zee. Corendon Dutch Airlines biedt momenteel vijf directe vluchten aan per week van Amsterdam naar Curaçao. Zij doen dit met een Airbus A350 in samenwerking met World2Fly.

November is een goede tijd om Curaçao te bezoeken. In Nederland worden de dagen korter, het wordt kouder en het regent regelmatig. Maar op Curaçao is het ook in november goed weer. De gemiddelde dagtemperatuur ligt rond 30 graden Celsius. ’s Avonds koelt het maar enkele graden af, dus het blijft warm genoeg om lekker lang op een terrasje te zitten of om naar een gezellig strandfeest te gaan. De zeewatertemperatuur bedraagt in november ongeveer 27 graden Celsius. Dat is een heerlijke temperatuur om lekker te kunnen zwemmen, snorkelen of duiken.

Daarnaast zijn er op het eiland nog veel meer dingen te beleven. Willemstad heeft een prachtig oud centrum met bezienswaardigheden als de Handelskade en de Pontjesbrug. Ook beschikt Curaçao ook over een mooie natuur. Een bezoek aan het Christoffelpark of Boka Shete Nationaal Park zijn zeker de moeite waard.

Deze aanbieding is wel voor de snelle beslissers, deze aanbieding geldt alleen voor de vertrekdata 14 november of 17 november aanstaande. Boek dus snel deze aanbieding, en je zit volgende week al op Curaçao! Wil je toch liever later op vakantie naar Curaçao gaan? Kijk dan hier naar de overige aanbiedingen naar het eiland.

