Maak een vlucht met een watervliegtuig boven Curaçao |Advertorial

Heb jij al eens in een watervliegtuig gezeten? Je weet wel, zo’n vliegtuig dat kan opstijgen vanaf het water en ook kan landen op het water. Op Curaçao kun je een vlucht maken met een watervliegtuig boven het eiland. Onderweg geniet je van het prachtige landschap en maak je een waterlanding. Een unieke belevenis tijdens jouw vakantie op Curaçao!

Wil jij Curaçao ook van bovenaf bekijken? Dan is een rondvlucht in een klein vliegtuigje boven het eiland een goed idee. Natuurlijk kun je een rondvlucht boeken met een regulier vliegtuigje, maar wil je een extra dimensie toevoegen aan deze belevenis? Kies dan voor een rondvlucht met een watervliegtuig. Tijdens de rondvlucht maak je namelijk een landing op het water! En stijg je ook weer op vanaf het water. Een bijzondere ervaring die je meegemaakt moet hebben.

Wat houdt de vlucht met een watervliegtuig in?

Jouw avontuur begint bij de VIP-terminal van de luchthaven van Curaçao. Daar word je opgewacht door één van de medewerkers van het bedrijf dat de rondvluchten met het watervliegtuig verzorgt. Daarna mag je aan boord stappen van de SeaPlane, het watervliegtuig dat je meeneemt om te genieten van het prachtige uitzicht over het adembenemende landschap van Curaçao.

Eenmaal in de lucht krijg je zicht over het bergachtige landschap van het eiland. Ook spot je de prachtige witte zandstranden en de turquoise zee, waar Curaçao om bekend staat. Vervolgens wordt er koers gezet naar Fuikbaai. Daar wordt ook de spectaculaire waterlanding gemaakt met het watervliegtuig. Een bijzondere belevenis!

Na even rondvaren op de baai wordt er weer gas gegeven. De SeaPlane gaat weer opstijgen vanaf het water. Deze waterstart is al even spectaculair als de waterlanding die je even daarvoor hebt ervaren. Daarna vlieg je over de zuidkust van Curaçao. Vanuit de lucht zie je diverse bezienswaardigheden aan je voorbij trekken. Zo vlieg je boven Willemstad en kun je de Handelskade en Pontjesbrug spotten vanaf het watervliegtuig. Vanaf daar vlieg je weer terug naar de luchthaven van Curaçao, waar je veilig landt, dit keer op vaste grond.

Wil jij ook een vlucht maken?

Wil jij deze bijzondere belevenis ook een meemaken? Of wil jij jouw geliefde verrassen met een bijzonder cadeau? Maak dan een vlucht met een watervliegtuig boven Curaçao! Wil je meer weten of deze excursie of meteen boeken? Via deze website vind je meer informatie over deze bijzondere belevenis!

Vind je de waterlanding net iets te spannend? Dan kun je ook een gewone rondvlucht over Curaçao boeken.

