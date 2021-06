Wat is de tijd op Curaçao?

Curaçao valt in de tijdzone UTC -4. Dit betekent dat het in de Nederlandse zomertijd 6 uur vroeger is op Curaçao en in de Nederlandse wintertijd is het op Curaçao 5 uur vroeger.

Hoe laat wordt het licht op Curaçao?

Dit ligt een beetje aan het jaargetijde dat je op het eiland bent, maar ga ervan uit dat dit tussen 18.15 en 19.30 is. Het wordt dus vroeg donker. Dit komt omdat je dichter bij de evenaar bent dan bijvoorbeeld in Nederland. Het eiland ligt op 12 graden ten noorden van de evenaar. Het is vrijwel dagelijks mogelijk om de zonsondergang te zien. Bewolkte dagen zijn er maar weinig. Je hebt gemiddeld 14 uur zonlicht per dag.

Hoe lang en breed is Curaçao?

Curaçao is het grootste eiland van de voormalige Nederlandse Antillen. Het eiland is zo’n 64 kilometer lang met Bonaire ten oosten en Aruba ten westen. De breedte van Curaçao is 16 kilometer op het breedste punt en in totaal omvat het eiland 472 vierkante kilometer oppervlakte.

Gemiddelde temperatuur van Curaçao

Curaçao staat bekend om haar Caribische klimaat, de temperatuur ligt rond de 31 graden in het voor en najaar. In de zomermaanden kan het warmer zijn en in de wintermaanden iets kouder. Het hoogseizoen loopt van december tot april. Het regenseizoen loopt van oktober tot en met december en dit is dan ook de beste tijd als je voor de groene natuur van het eiland komt. Voor vogels kijken en wandelen is het eiland dan op zijn mooist. Kom je om te surfen of kiten dan kun je het beste van januari tot en met juli gaan. Deze periode is de wind het sterkst. Het laagseizoen loopt van september tot december.

