Last minute vakanties Curaçao

Sinds 1 juli is het reisadvies voor Curaçao door Nederland aangepast in code geel. Dat betekent dat er weer vakantiereizen mogelijk zijn naar dit tropische eiland in de Caribische Zee. Daarmee is Curaçao één van de weinige plekken buiten Europa waar je nu naartoe kunt reizen om vakantie te vieren. Grijp je kans, op dit moment zijn er veel voordelige last minute vakanties naar Curaçao beschikbaar.

Curaçao maakt onderdeel uit van de ABC-eilanden. Het eiland is gezegend met prachtige witte zandstranden en schitterende baaien. Naast het strandleven is Curaçao ook een perfecte bestemming voor natuurliefhebbers. Zij kunnen hun hart ophalen in het Christoffelpark of Shete Boka Nationaal Park. Of je nu van duiken of snorkelen houdt, onder water zie je geweldige koraalriffen en tref je de mooiste tropische vissen.

Het landschap van het eiland is heuvelachtig en is begroeid met cactussen. Hier en daar tref je nog een oud landhuis aan. De hoofdstad Willemstad bestaat uit huizen en gebouwen in allerlei vrolijke kleurtjes. In de smalle straatjes kun je eindeloos slenteren. In de wijken Pietermaai en Punda vind je nog vele koloniale huizen. Daarnaast is op Curaçao altijd wel iets te doen. Denk daarbij aan feestjes op het strand of ‘happy hours’ die verspreid over het eiland worden georganiseerd. Gezelligheid gegarandeerd!

Zie je jezelf al op een hagelwit strand liggen? Cocktail in je hand, genietend van het uitzicht op de helderblauwe zee? Of lig je liever bij het zwembad onder een parasol met een goed boek met alle faciliteiten van het resort binnen handbereik? Reserveer dan snel een last minute reis naar ‘dushi’ Curaçao!

Zorgeloos op vakantie

In deze roerige tijden, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, wil je natuurlijk zeker weten dat je ontspannen op reis kunt gaan. TUI biedt daarom een uitgebreid pakket om jou te ontzorgen, zodat je volop kunt genieten van jouw reis. Denk daarbij aan een versoepelde omruilgarantie en een repatriëringsgarantie. Zo weet je zeker dat je, samen met je reisgenoten, weer veilig thuis komt mocht de situatie in het buitenland veranderen. Daarnaast wordt jouw COVID-test door de touroperator vergoed.

Wil jij nu ook naar Curaçao? Wacht dan niet te lang en boek nu snel hier een supervoordelige last minute reis naar het prachtige eiland. Wie weet zit jij dan al over een paar dagen te genieten van een prachtige zonsondergang op ‘dushi’ Curaçao.

