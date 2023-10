Curaçao is een perfecte plek voor een luxe vakantie. De stranden op het eiland zijn fantastisch, het klimaat is heerlijk en er zijn voldoende luxe hotels en resorts op het Curaçao te vinden. Ook is er een ruim aanbod van goede restaurants en kan er prima gewinkeld worden in de winkels met luxemerken op het eiland. Wij hebben de top 3 meest luxe hotels en resorts op Curaçao voor je opgesteld, zodat jij eenvoudig een keuze kunt maken voor jouw volgende droomreis.

Luxe hotels en resorts beschikken doorgaans over veel voorzieningen. Denk daarbij aan één of meerdere zwembaden, restaurants en een gym. Ook de ligging is vaak uitstekend, bijvoorbeeld direct aan het strand of op een A-locatie. De kamers zijn ruim en luxe ingericht met moderne meubels en een heerlijk bed. Natuurlijk is de service uitstekend in dergelijke hotels en resorts. Daarnaast zijn veel luxe hotels op Curaçao op basis van all inclusive. Dat betekent ultiem ontspannen, want je hoeft je resort niet eens af. De hotels en resorts die wij noemen in ons artikel hebben allemaal vijf sterren, ultieme luxe dus!

Zoetry Curaçao Resort & Spa

Dit fantastische resort ligt op slechts drie kilometer afstand van Willemstad. Toch ligt het heerlijk rustig waardoor je lekker kunt ontspannen. Dit boutique resort is prachtig ingericht waarbij gebruik is gemaakt van warme kleuren. Dit zorgt voor de ultieme rustgevende sfeer tijdens jouw vakantie. Bovendien staat het resort bekend om haar persoonlijke service. De verzorging is op basis van all inclusive waarbij de minibar zelfs twee keer per dag bijgevuld wordt. Hier wil je nooit meer weg, wat een luxe! Wil je meer weten over Zoetry Curaçao Resort & Spa, klik dan hier.

Sandals Royal Curaçao

Dit nieuwe en luxe all inclusive resort op Curaçao is werkelijk een plaatje om te zien! Een inifinity pool die lijkt samen te smelten met het Spaanse Water, een prachtig strand en maar liefst acht verschillende restaurants en drie foodtrucks waar je uit kunt kiezen binnen het all inclusive arrangement. Zelfs in-room dining behoort tot de opties.

Wil je je helemaal over-the-top in luxe onderdompelen? Kies dan voor een Awa Seaside Butler Bungalow. De naam zegt het al, bij deze bungalow is een eigen butler inbegrepen! Ook beschikt deze bungalow over een eigen zwembad en mag je gebruik maken van een Mini Cooper om het eiland mee te ontdekken!

Curaçao Marriott Beach Resort

Wordt het vandaag een dag op het schitterende witte zandstrand of duik jij in één van de zwembaden van dit heerlijke, luxe resort? Wie het keten Marriott kent weet dat je goed zit qua luxe. Dit resort is volledig in Caribische sferen gebouwd en ligt aan de prachtige baai van Piscadera. Bij Curaçao Marriott Beach Resort heb je keuze uit logies, logies ontbijt of all inclusive. Waar kies jij het liefst voor?

Genieten van luxe op Curaçao

Wil jij ook graag naar zo’n luxe hotel of resort op Curaçao? Dat kan, op deze website vind je een overzicht van vele prachtige en luxe hotels en resorts op het eiland. Naast de top 3 meest luxe hotels en resorts op Curaçao vind je er nog veel meer schitterende hotels. Wat dacht je bijvoorbeeld van Dreams Curaçao Resort en Spa of Renaissance Wind Creek Curaçao Resort? Beide resorts hebben 4,5 sterren!

