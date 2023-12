Wanneer je op vakantie bent op het tropische Curaçao, is het natuurlijk belangrijk om genoeg te drinken. Voldoende water drinken gedurende de dag voorkomt dat je uitdrogingsverschijnselen krijgt. Maar we begrijpen dat je ook wel een keer iets anders wilt proberen. Op Curaçao kun je verschillende soorten lokale drankjes krijgen. Wij hebben voor jou de lekkerste drankjes op Curaçao geselecteerd die je geproefd moet hebben.

Awa di Lamunchi

Het je zin in een lekker verfrissend drankje? Dan is awa di lamunchi een goed idee. Letterlijk betekent het water met limoen, maar naast deze twee ingrediënten bevat het ook suiker en ijsblokjes. Het lekkere drankje is bijna overal te bestellen en zelfs te koop in de supermarkt.

Awa di Koko

Awa di koko betekent kokoswater en dat is natuurlijk het lekkerste wanneer je het vers drinkt. Dus meteen uit de kokosnoot. Op Curaçao kun je een kokosnoot laten openbreken waarna je het kokoswater direct uit de noot kunt drinken, heerlijk! Even geen verse kokosnoten beschikbaar? Dan kun je het sap ook in pakken kopen.

Batido

Batido’s zijn een soort kruising tussen milkshakes en smoothies. Het drankje wordt gemaakt van melk, vers fruit, suiker en gemalen ijsblokjes. Je hebt de keuze uit verschillende soorten fruit die de smaak van jouw batido bepalen. Ze zijn verkrijgbaar bij verschillende foodtrucks op het eiland. Een aanrader om eens te proberen!

Lovers

De sappen van Lovers zijn op het hele eiland verkrijgbaar en in verschillende varianten te koop. Je kunt kiezen uit appel, guave, mango, tropical punch en watermeloen/aardbei. De sappen bestaan volledig uit natuurlijke ingrediënten. Naast sappen is er van hetzelfde merk ook heerlijk ijs verkrijgbaar.

Fria

Houd jij van zoet en verfrissend? Dan is de frisdank Fria echt iets voor jou! Het wordt lokaal gemaakt en is erg populair onder de locals. Maar ook toeristen zijn er dol op. Het drankje is in zeven verschillende smaken verkrijgbaar: Kolita, peer, appel, banaan, druif, ananas en sinaasappel. Kolita, de rode variant, is het populairste. Maar probeer ze vooral allemaal.

Verschillende biertjes

Op Curaçao zijn heel veel verschillende soorten bier verkrijgbaar. Zo zijn er diverse bekende Nederlandse en Amerikaanse biermerken te koop. Maar wil je een biertje proeven dat echt past bij het eiland, kies dan voor de merken Brion, Amstel Bright, Polar, Brasa of Corona. Proost!

Curaçao likeur

Blue Curaçao is misschien wel de bekendste likeur die afkomstig is van het eiland. Maar naast deze blauwe variant, zijn er nog veel meer verschillende soorten verkrijgbaar. Zo zijn er ook een varianten met tamarinde, chocolade en koffie. Van deze likeuren worden de lekkerste cocktails gemaakt.

Bij Landhuis Chobolobo worden de likeuren lokaal geproduceerd. Je kunt deze destilleerderij zelf ook bezoeken. Ze bieden verschillende tours aan waaronder met proeverij of een tour met een workshop op cocktails te maken.

