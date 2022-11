Altijd al eens naar de ABC-eilanden willen gaan, maar kun je niet kiezen welk eiland je wilt bezoeken? Curaçao, Aruba en Bonaire zijn drie verschillende eilanden met elk hun eigen bezienswaardigheden en sfeer. Het kan lastig zijn om het eiland te kiezen dat het beste bij jouw reisdoel past. Maak daarom een cruise langs Curaçao, Aruba én Bonaire. Zo zie je in korte tijd alle drie de eilanden in één reis en krijg je een indruk welk eiland het beste bij jou past.

Het grote voordeel van een cruise is dat je in korte tijd meerdere bestemmingen aandoet. Toch hoef je maar één keer jouw koffer uit te pakken, en ben je iedere dag ergens anders. Vaak ben je van ’s ochtends vroeg tot in de namiddag op een bestemming. Zo heb je alle tijd om van boord te gaan en het eiland te ontdekken. Dit kun je op eigen houtje doen, of je kunt een excursie boeken. Wil je weten welke excursie leuk zijn op Curaçao, lees dan ons artikel Top 10 van leukste excursies op Curaçao.

Tijdens het maken van een cruise kan het voorkomen dat je een hele dag op zee bent. Ook dan hoef je je niet te vervelen, aan boord van zo’n cruiseschip is namelijk van alles te doen. De meeste cruiseschepen zijn uitgerust met meerdere zwembaden, winkels, bars en restaurants. Maar ook een bioscoop en theaters waar verschillende shows worden opgevoerd tijdens de cruise. Of wat denk je van een schoonheidsbehandeling of massage in de spa van het cruiseschip?

Maak een cruise langs Curaçao, Aruba en Bonaire

Wil jij ook een cruise maken langs onder andere de ABC-eilanden? Dat kan, deze reisorganisatie biedt een cruise langs Curaçao, Aruba en Bonaire aan. De cruise begint en eindigt in Fort Lauderdale in Miami. Tijdens de cruise kom je langs verschillende prachtige plekken, wat dacht je van Half Moon Cay (Bahama’s), Puerto Plata in de Dominicaanse Republiek en natuurlijk de ABC-eilanden. In korte tijd zie je dus veel prachtige plekken terwijl je over de Caribische Zee vaart.

Dit artikel bevat affiliate links