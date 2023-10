Zoek jij een leuke tropische bestemming voor een vakantie met jouw gezin? Curaçao is een heerlijke bestemming om met kinderen naartoe te gaan. Zo zijn er verschillende accommodaties die kindvriendelijk zijn en het klimaat is het hele jaar door goed, zodat je iedere dag kunt zwemmen. Wij geven je de beste tips voor een vakantie naar Curaçao met kinderen.

Wanneer je van plan bent om op vakantie naar Curaçao te gaan met kinderen zal je waarschijnlijk kiezen voor een kindvriendelijke accommodatie. Een zwembad met glijbanen, activiteiten voor kinderen zoals een animatieteam en overige faciliteiten gericht op kinderen zijn daarbij van belang. Maar welke van de vele hotels en resorts kies je dan? Wij gegeven je hier een aantal tips voor populaire accommodaties voor een vakantie met kinderen op Curaçao.

De leukste hotels en resorts voor kinderen op Curaçao

Het viersterren Time to Smile Chogogo Resort is zo’n accommodatie die met recht kindvriendelijk mag worden genoemd. De appartementen binnen dit resort zijn ruim, dus voldoende plek voor een babybedje en/of een speelplek voor de kinderen. Daarnaast beschikt het resort over meerdere zwembaden, een kinderbad en een wasserette. Fijn wanneer je even een wasje wilt draaien tijdens jouw verblijf, daarvoor hoef je het terrein dus niet af. Op slechts 250 meter van het resort vind je de Van den Tweel Supermarkt (Albert Heijn), waar ze natuurlijk hagelslag en andere bekende Nederlandse producten verkopen.

Tip: Op Curaçao komt, in tegenstelling tot vele andere verre bestemmingen, geen malaria voor. Hier hoef je je dus geen zorgen om te maken.

Zijn jouw kinderen al iets ouder en ben je op zoek naar een accommodatie met spectaculaire glijbanen? Kijk dan eens naar het Corendon Mangrove Beach Resort op Curaçao, dit fantastische ultra all inclusive resort ligt direct aan een mooi wit zandstrand en heeft een prachtig Aquapark met spectaculaire glijbanen! Glijbanen met namen als blackhole, King Cobra en multi lane zorgen voor urenlang waterplezier voor jouw kids (en jezelf). Daarnaast heeft het resort ook nog een kinderzwembad, speeltuintje en is er entertainment en animatie voor kinderen. Het resort heeft een ultra all inclusive concept, dus jouw kinderen kunnen zelf een ijsje of iets te drinken bestellen zonder bijbetaling.

Tip: Het kraanwater op Curaçao is van hoge kwaliteit en kun je dus veilig drinken. Flessen water aanschaffen is dus niet nodig.

Een andere goede keuze wanneer je op zoek bent naar veel (water-)plezier tijdens jouw vakantie is het Kunuku Aqua Resort. Het resort beschikt over een kinderbad met speeltoestellen, diverse waterglijbanen, en zelfs botsauto’s en een kermisattractie! Daarnaast is er entertainment voor kinderen en in de vakantieperiodes worden ook nog eens extra activiteiten voor kinderen aangeboden. En heb je even tijd voor jezelf nodig dan kun je gebruik maken van de babysitservice die (tegen betaling) wordt aangeboden. Hoe fijn is dat? Wanneer je dit resort via deze website boekt is een huurauto inbegrepen bij de prijs.

Tip: Na een lange vlucht en het overbruggen van enkele uren tijdsverschil neem de tijd om tot rust te komen. Gelukkig gaat dat makkelijk op Curaçao, waar het tempo sowieso een stuk lager ligt dan in Nederland.

Lees ook: Voordelig naar de zon? Boek snel een last minute vakantie naar Curaçao!

Dit artikel bevat affiliatelinks