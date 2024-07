Nieuws Curaçao Bingo vakantie naar Curaçao |Advertorial Inge Poorthuis 25-07-2024 - 4 minuten leestijd

Wil jij voordelig op vakantie gaan? Dan is een bingo vakantie naar Curaçao echt iets voor jou! Vooraf weet je niet in welke accommodatie je terecht komt. Wel weet je het aantal sterren van de accommodatie. Een bingo vakantie is uitermate geschikt voor flexibele reizigers die flink willen besparen op hun reis naar Curaçao.

Wat is een bingo vakantie

Bij een Bingo vakantie weet je vooraf niet in welk hotel of appartement op Curaçao je terecht komt. Alleen het aantal sterren is gegarandeerd. Het aantal sterren zegt natuurlijk iets over de kwaliteit en de service van de accommodatie. Boek je dus bijvoorbeeld een Bingo Curaçao 5 sterren vakantie, dan weet je zeker dat je in een 5 sterren accommodatie verblijft. Corendon koopt voordelige kamers in bij hotels en appartementencomplex over het hele eiland. Deze accommodaties hebben vaak capaciteit over, maar willen geen grote prijsverlagingen doorvoeren waarbij de naam van deze accommodaties vermeld staat. Eén van de redenen hiervan is dat ze mensen die hun vakantie al geboekt hebben, niet willen confronteren met de lage prijzen.

Corendon koopt deze leegstaande kamers in voor zeer scherpe tarieven. Zo kunnen ze de vakanties aan jou voor de allerlaagste prijs aanbieden. Hier profiteer jij dus van. Bekijk hier zo’n bingo vakantie naar Curaçao.

Pas bij aankomst op de luchthaven hoor je van de reisleiding ter plaatse naar welke accommodatie je wordt gebracht. Spannend, maar je weet in ieder geval het aantal sterren van dit hotel of appartement. Het voordeel hiervan is dat je dus in dezelfde hotelkamer kunt verblijven als medereizigers, maar voor een veel lagere prijs. Voor bingo vakanties maakt Corendon gebruik van zowel accommodaties waar ze al mee samenwerken als extra ingekochte hotels en appartementen. Ze zijn dus niet altijd terug te vinden op de website van de reisorganisatie.

Nadelen Bingo vakantie

Wil jij vooraf echt zeker weten waar jij verblijft, dan is een bingo vakantie niet zo’n goed idee. Bingo accommodaties liggen verspreid over Curaçao. Je hebt dus niet de garantie dat je bijvoorbeeld aan het strand verblijft of juist vlakbij het centrum van Willemstad. Maar ben je flexibel, dan hoeft dit natuurlijk helemaal geen probleem te zijn. Zeker niet wanneer je kiest voor een huurauto tijdens jouw vakantie. Met een huurauto ben je immers overal snel.

Lees ook: Auto huren op Curaçao, de beste tips

Een ander nadeel van een bingo vakantie is dat deze vakanties niet geschikt zijn voor mensen die slecht ter been zijn. Je weet namelijk vooraf niet waar je terecht komt. Verschillende hotels en appartementen complexen op Curaçao zijn niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. Daarnaast is het ook niet mogelijk om een preferentie door te geven bij een bingo reis. Ook kan het zijn dat er in de bingo accommodatie (renovatie) werkzaamheden plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld geluidshinder veroorzaken.

Ben je flexibel ingesteld, heb je een huurauto tot je beschikking en heb je verder weinig voorkeuren, dan hoeven bovenstaande nadelen misschien geen probleem te zijn voor jou. Juist dan is het een goed idee om zo’n bingo reis te boeken, je bespaart daarmee flink!

Boek hier jouw bingo vakantie naar Curaçao

Wil jij ook profiteren van een aantrekkelijk geprijsde bingo vakantie naar Curaçao? Kijk dan eens hier naar het aanbod van bingo reizen naar Curaçao. Je bespaart daarmee flink op de kosten van jouw vakantie. Dat geld kun je weer uitgeven aan leuke excursies en activiteiten op Curaçao!

