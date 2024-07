Luchtvaart & Reizen Curaçao wil ‘level playing field’ voor lokale luchtvaartmaatschappijen Redactie 26-07-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op donderdag is op Curaçao de rechtszaak gehoord die Windward Islands Airways International (Winair) heeft aangespannen tegen de Minister van Verkeer en Vervoer van Curaçao, Charles Cooper. Winair betoogde tijdens de inhoudelijke behandeling dat Cooper ten onrechte weigert een tijdelijke vergunning af te geven voor het uitvoeren van Winair van extra vluchten tussen Sint-Maarten en Curaçao.

Advocaten Rogier van den Heuvel en Peter Lange voerden namens Winair aan dat deze meent op grond van het multilaterale protocol tussen Nederland en de eilanden, zonder meer het recht heeft om de vluchten uit te voeren. Ook wezen de gemachtigden op de schadelijke gevolgen van het uitblijven van die vergunningen, omdat het nu moeilijk zou zijn een plaats te bemachtigen op een vlucht tussen beide eilanden.

Namens de minister voerde juriste Giselle Hollander onder meer aan dat de actie van Winair prematuur was. “De beslissing op het verzoek van 18 juni 2024 (voor extra vluchten, red.) valt binnen de wettelijk vastgestelde termijn van 90 dagen. Het beroep van Winair is prematuur, aangezien de beslistermijn nog niet verstreken is”, zo hield Hollander het Gerecht voor.

Hollander gaf in haar in haar betoog ook aan dat het niet alleen maar gaat om het weigeren of toestaan van extra vluchten, maar dat de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) ook een belangrijke taak heeft om te zorgen dat de markt niet verzadigd raakt en dat er sprake blijft van eerlijke concurrentie en een effectieve marktwerking op de routes tussen de eilanden.

Namens het Land Curaçao merkte Hollander ook fijntjes op dat het vanuit Curaçao opererende Z Air ook nog altijd wacht op een beslissing van de Sint-Maartense luchtvaartautoriteit, om vluchten van en naar dat eiland uit te mogen voeren. Daarover loopt inmiddels ook een gerechtelijke procedure, omdat het land Sint-Maarten daar al een jaar over doet. Een uitspraak in die zaak wordt op 12 augustus aanstaande verwacht. Volgens de juriste die gespecialiseerd is in luchtvaartrecht, zou het ook om deze reden prematuur zijn Winair nu al een vergunning te geven om het gat, dat is ontstaan bij het faillissement, geheel door Winair te laten opvullen.

Eerlijke concurrentie

Het toekennen nu van de frequenties aan uitsluitend Winair zou er toe kunnen leiden dat er straks geen vluchten meer worden toegekend aan Z Air omdat er dan sprake zou zijn van een verzadiging van de markt. “Het verzoek van Z Air zou dan in verband met een dreigende overcapaciteit, worden afgewezen. De route tussen Sint-Maarten en Curaçao zou dan uitsluitend bediend worden door Winair, hetgeen niet in overeenstemming is met het bevorderen van duurzame luchtverbindingen en eerlijke concurrentie”, aldus Hollander.

Hollander merkte, wellicht ten overvloede, ook op dat passagiers ten zeerste zijn gebaat bij gezonde concurrentie tussen meerdere aanbieders. “We hebben allemaal ervaren hoe de prijzen zich kunnen ontwikkelen indien er zich geen andere concurrenten op de markt melden”.

Complex

De rechter zal na de inhoudelijke behandeling en de argumenten over en weer gehoord hebbend, moeten bepalen of Winair ontvankelijk is in haar verzoek tot een voorlopige voorziening en hoe verder moet worden gehandeld in de inmiddels complex geworden zaak rondom vergunningen over en weer.

Ondertussen lijken noch Winair, noch Z Air gebaat met het verschil van inzicht dat op ministerniveau tussen Curaçao en Sint-Maarten is ontstaan, zowel daar waar het gaat om eisen die door SMCAA aan Z Air worden gesteld, als de voorzichtigheid waarmee CCAA te werk gaat met het toekennen van toestemming voor extra vluchten door Winair.

