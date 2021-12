Vier de feestdagen op Curaçao

15 Gedeeld

Geen kerstboom maar palmboom, klinkt jou dit als muziek in de oren? Vier dan de feestdagen op Curaçao! Geniet van dit prachtige eiland met schitterende stranden. In december is het op Curaçao zo’n 30 graden Celsius en ‘s nachts koelt het slechts enkele graden af. Daarnaast schijnt de zon gemiddeld acht uur per dag, kortom, het is volop genieten op dushi Curaçao tijdens de feestdagen!

Curaçao is qua oppervlakte het grootste eiland van de ABC-eilanden. Het eiland staat bekend om haar prachtige baaien met schitterende, witte zandstranden. Je kunt er heerlijk zonnen, snorkelen of duiken. Onder water vind je mooie koraalriffen met allerlei tropische vissen. Het landschap van Curaçao is heuvelachtig, groen en je ziet er veel cactussen. Af en toe kom je nog een prachtig oud landhuis tegen.

Gekleurde gebouwen in Pietermaai – foto: Inge Poorthuis

De hoofdstad van het eiland, Willemstad, bestaat uit verschillende wijken. In de wijken Punda en Pietermaai vind je smalle straatjes en gekleurde koloniale panden. Hier kun je ook prima shoppen in leuke boetiekjes. Wandel over de Pontjesbrug en geniet ook van de mooie wijk Otrobanda.

Natuurliefhebbers kunnen ook hun hart ophalen op Curaçao. Boek bijvoorbeeld een excursie naar het Christoffelpark, waar je onder andere de Christoffelberg kunt beklimmen. Of breng een bezoek aan Shete Boka Nationaal Park.

Wil je meer weten over de leukste excursie op Curaçao, lees dan ons uitgebreide artikel met een top 10 van de mooiste trips op het eiland.

Shete Boka Nationaal Park – foto: Inge Poorthuis

Wil jij ook de feestdagen vieren op Curaçao?

Wacht dan niet te lang en boek snel een last-minute vakantie naar dit prachtige eiland. Boek vandaag nog, zodat je Kerst of Oud en Nieuw lekker op het strand kunt vieren.

Curaçao heeft momenteel code geel, dus je kunt op vakantie naar het eiland.

