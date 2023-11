Houd jij van lezen en van Curaçao? Dan hebben wij een aantal tips voor jou! Over het eiland zijn namelijk allerlei boeken geschreven, van romans tot thrillers. Maar ook boeken over de geschiedenis van het eiland en het slavernijverleden. Wij selecteerden de mooiste boeken over Curaçao voor jou!

Heerlijk wegdromen onder een palmboom op Curaçao met een goed boek? Of alvast in de vakantiestemming komen vanaf de bank in Nederland? Door het lezen van deze boeken lijkt het net alsof je al op het eiland bent. Of wil je meer weten over het slavernijverleden op Curaçao, dan hebben wij ook een aanrader voor je.

Mango Beach Curaçao 2 – Een cocktail voor Alice

Misschien heb je Mango Beach Curaçao 1 – Een roos voor Roxanne van Anita Verkerk al gelezen? Het tweede deel van deze serie is net uit: Mango Beach Curaçao 2 – Een cocktail voor Alice. Deze liefdesroman speelt zich wederom af op het zonnige Curaçao. Roxanne hoort van de notaris dat haar oom haar een luxe bungalowpark met hondenopvang op Curaçao heeft nagelaten. Zelf wil ze de erfenis weigeren, ze durft namelijk niet te vliegen en is bang voor honden. Maar haar vriendinnen hebben daar andere ideeën over… Hier kun je Mango Beach Curaçao 2 – Een cocktail voor Alice kopen.

Blue Curaçao van Linda van Rijn

Deze spannende thriller gaat over een pasgetrouwd stel dat op huwelijksreis is op Curaçao. Tijdens het snorkelen verdwijnt kersverse echtgenoot Koen echter spoorloos. Zijn vrouw Hannah gaat naar hem op zoek. Tijdens deze zoektocht komen er onaangename waarheden aan het licht. Ook moet Hannah vrezen voor haar leven en wordt ze geconfronteerd met de vraag of ze haar man wel zo goed kent als ze denkt. Bestel hier Blue Curaçao van Linda van Rijn.

Gouden handel van Kees Uittenhout

Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slaven op onder andere Curaçao pas echt in vrijheid konden leven. Wil je een roman lezen over de slavernij in Suriname en op Curaçao, dan is dit boek een aanrader. Het boek is een aangepaste versie van de roman over de slavernij die in 2012 is uitgegeven. Hier lees je meer over dit boek.

Hitte en Heimwee van Peter Frederiks

Dit boek geeft een inkijk in de geschiedenis van Curaçao. De schrijver laat in het boek zes passanten aan het woord die tussen 1910 en 1930 voor korte of lange tijd op het eiland verbleven. Dit gemengde gezelschap biedt een gevarieerd beeld van het leven van de Nederlanders, hun onderlinge omgang, hun verhouding tot de bewoners en hun taal, het Papiaments, en de lokale cultuur. Bestel hier dit boek.

Meer lezen over Curaçao?

Naast deze boeken zijn er nog veel meer mooie boeken over het eiland geschreven. Wil je weten welke? Klik op deze link voor een overzicht van boeken over Curaçao. Je vindt hier ook actuele reisgidsen over het eiland.

