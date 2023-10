Curaçao is voor velen een perfecte winterzon bestemming. Het heeft alles wat je van zo’n bestemming mag verwachten tijdens jouw vakantie. Curaçao is erg zon zeker en natuurlijk een fantastische bestemming om naartoe te gaan. Wil jij weten waarom Curaçao de perfecte winterzon bestemming is? Lees dan hier alle redenen waarom je dit eiland prima in de winter kunt bezoeken!

Zonzekerheid

Misschien wel de belangrijkste reden om een winterzon vakantie te boeken is zonzekerheid. Die heb je op Curaçao! Ook gedurende de wintermaanden is het hier heerlijk. Gemiddeld is het overdag zo’n 30 graden Celsius in de wintermaanden. ’s Avonds koelt het niet echt af, het kwik blijft steken op ongeveer 24 graden Celsius. Dat betekent lekker lang buiten tafelen en borrelen!

Ook de zeewatertemperatuur is het gehele jaar heerlijk te noemen. Gemiddeld is deze zo’n 28 graden Celsius, waardoor je het hele jaar door kunt zwemmen in zee. In de wintermaanden heeft Curaçao ongeveer acht zonuren per dag, dus je kunt heerlijk lang genieten op het strand. Natuurlijk regent het ook wel eens op het eiland, maar dat zijn vaak korte, hevige buien. Na een uurtje is alles weer opgedroogd en gaat het leven gewoon weer door. Foto Canva

Rechtstreekse vluchten

Ok, niet alle luchtvaartmaatschappijen vliegen dagelijks rechtstreeks vanuit Nederland naar Curaçao, maar als je even zoekt dan kun je met gemak directe vluchten vinden. Kijk bijvoorbeeld eens bij TUI naar vliegtickets of vakanties naar Curaçao. Wanneer je zoekt zie je dat zij op verschillende vertrekdata rechtstreekse vluchten naar Curaçao aanbieden. Ook nieuwkomer Corendon biedt vanaf november rechtstreekse vliegreizen aan naar het eiland.

Een stukje Nederland

Ver van huis maar toch vertrouwd. Op Curaçao kun je gewoon met de Nederlandse taal terecht! Wel zo fijn wanneer je wilt communiceren met de hotelmedewerker, verkoper in een winkel of restaurantmedewerker. Je hoeft dus geen talenknobbel te hebben om je verstaanbaar te maken op Curaçao. Natuurlijk wordt het wel gewaardeerd wanneer je een paar woordjes Papiaments spreekt, hier kun je alvast oefenen. Foto Canva

Naast dat er ook Nederlands wordt gesproken op Curaçao, zie je op het eiland ook veel invloeden vanuit Nederland. Niet alleen de historische pakhuizen aan de Handelskade, maar ook nu nog. Zo is er een soort Albert Heijn (Van den Tweel Supermarket) op het eiland, waar je dus gewoon de Nederlandse AH-producten kunt kopen, wel zo vertrouwd.

Ook kan je qua eten invloeden uit Nederland verwachten. Naast alle lokale lekkernijen op Curaçao, kun je er ook prima terecht voor een patatje oorlog of een frikandel speciaal. De bekende Nederlandse snacks zijn op vele plekken op het eiland gewoon verkrijgbaar.

Vele excursiemogelijkheden

Naast fantastische stranden is er op Curaçao van alles te beleven. Of je nu van een actieve vakantie houdt, liever cultuur gaat snuiven of van duiken houdt, het kan allemaal op het eiland. Daarnaast heeft Curaçao ook nog eens een schitterende natuur en hopi leuke restaurants, strandtenten en barretjes. Op Curaçao hoef je je dus zeker niet te vervelen.

Minder vakantiedagen

Foto Canva

Heb jij niet zoveel vakantiedagen meer? Dan kan reizen in de winter, rond de feestdagen, ook een goede optie zijn. Werk jij van maandag t/m vrijdag? Dan zou je in 2023 alleen maar 27, 28 en 29 december vrij hoeven te nemen zodat je van zaterdag 23 december t/m maandag 1 januari vrij bent. Je hoeft dus maar drie vrije dagen op te nemen om een periode van tien dagen vrij te zijn. Natuurlijk zijn in deze periode (de kerstvakantie) de reizen naar Curaçao duurder, maar het kost je op deze manier maar een paar vrije dagen om toch weg te kunnen.

Geen malaria

In veel landen buiten Europa, die in trek zijn als winterzon bestemmingen, heerst malaria. De nare tropische ziekte die wordt overgebracht door muggen komt gelukkig niet voor op Curaçao. Je hoeft dus geen tabletten tegen malaria te slikken wanneer je naar Curaçao gaat. Een geruststellende gedachte.

Reizen in winter vaak goedkoper

Foto Canva

Veel Nederlanders kiezen ervoor om in de zomermaanden op vakantie te gaan. Doordat de vraag naar vakanties in deze maanden hoger is, zijn deze vaak ook duurder. Zeker wanneer je in de zomervakantie op vakantie wilt. Kies er eens voor om in bijvoorbeeld februari, maart of november op vakantie te gaan in plaats van in de zomer. Je zult versteld staan hoe groot het prijsverschil is met de ’traditionele’ vakantiemaanden. Vergelijk hier direct de prijzen in verschillende maanden van het jaar.

Dag winterdip

Misschien herken je het wel, in de wintermaanden in Nederland ontwikkel je allerlei vage klachten waar je in de zomer geen last van hebt. Je hebt minder energie, slaapt langer, hebt minder zin om iets te ondernemen, je voelt je depressief en eet meer dan goed voor je is. Wellicht heb je dan last van een winterdepressie of winterdip. Dit komt doordat je een gebrek hebt aan daglicht. Natuurlijk is dit op te lossen met een zogenaamde daglichtlamp, maar zeg nou zelf, een vakantie naar Curaçao klinkt toch veel beter! Tijdens zo’n tropische vakantie breng je ook nog eens jouw vitamine D niveau weer op peil. Win win dus!

Fantastisch eiland

Foto Canva

Last but not least… Curaçao is natuurlijk een fantastisch eiland! Prachtige baaien met schitterende zandstranden. Een azuurblauwe zee, een vriendelijke bevolking, genoeg cultuur en natuurlijk de vele excursiemogelijkheden die we eerder al noemden, maken het een perfecte bestemming voor zowel jong als oud. Boek nu snel jouw winterzon vakantie naar Curaçao en jij verruilt deze winter het gure Nederland voor de tropische zon!

