Nieuws Curaçao Daaibooi uitbater Kees van Dongen overleden Redactie 12-01-2025 - 1 minuten leestijd

Van Dongen, voormalig marinier, runde 25 jaar lang de beachbar op Daaibooi.

WILLEMSTAD – De uitbater van de beachbar van Daaibooi, Kees van Dongen, is deze zondagochtend overleden. Dat heeft zijn vrouw Soenita laten weten. Kees van Dongen leed al een tijd aan alvleesklierkanker.

Kees wordt door zijn vrouw omschreven als een man vol liefde, kracht en doorzettingsvermogen.

Van Dongen kwam ooit als marinier naar het eiland en was met zijn lange staart een bekend gezicht op het strand. Hij runde de beachbar van Daaibooi ruim 25 jaar.

De afgelopen drie jaar was hij in een juridische strijd verwikkeld over het uitbaten van het strand. Visserscoöperatie KPD verhuurt volgens Van Dongen strandbedjes zonder vergunning en het ministerie van GMN zou te weinig doen om te handhaven. In zijn laatste dagen startte hij een online petitie voor steun van de bevolking.