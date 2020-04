Deel vrouwen Campo morgen misschien naar huis

Foto: Èxtra

Willemstad – Morgen kan een deel van de vrouwen die opgesloten zitten in Campo mogelijk naar huis.



Een speciale vlucht zou klaar staan met bestemming de Dominicaanse Republiek. Dat meldt de Èxtra. De vrouwen maken zich zorgen over de 500 dollar borg die ze betaald hebben om in Campo te kunnen wonen en werken.



Op dit moment zijn er nog 43 vrouwen binnen. 20 uit de Dominicaanse Republiek en 23 uit Colombia.