Dode na schietpartij snèk

Foto: Èxtra

Een schietpartij bij een snek in Sta. Maria, gisteravond, heeft het leven gekost van een man. Die overleed later die nacht in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het gaat om de 42-jarige Ruthson Lacrum.

De man kwam tussenbeide tijdens een ruzie tussen twee vrouwen. Daarop ontstond een discussie met een andere man. Die liep vervolgens boos naar zijn auto, stapte in, draaide om en schoot bij het wegrijden vanuit zijn raam richting het slachtoffer.

Daarbij werd ook een van de vrouwen geraakt.

Beiden zijn naar het CMC gebracht, maar voor de man kwam de hulp te laat.