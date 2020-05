Enquête: Financiële bijstand door Nederland en daaraan verbonden voorwaarden

35 Gedeeld

Willemstad- De kogel is door de kerk. Curaçao krijgt een tweede tranche van financiële steun van het Rijk. Daaraan is wel een behoorlijk aantal voorwaarden gesteld.

De regering van Curaçao heeft inmiddels besloten de voorwaarden (onvoorwaardelijk) te accepteren. Maar wat vinden wij als burgers van de gestelde voorwaarden? En wat betekent dit voor de autonomie van het eiland?

Doe mee met de nieuwe enquête van Linkels & Partners in samenwerking met dit nieuwsmedium. Deelname aan de enquête is anoniem. Invullen kost tussen de 5 en 8 minuten. Invullen kan door hier te klikken. De vragen staan er zowel in het Nederlands als in het Papiamentu.

De enquête kan tot zaterdag 23 mei 2020 om 2 uur ‘s middags worden ingevuld. In het weekend presenteren wij de eerste resultaten.