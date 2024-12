Algemeen Faneyte: nieuw bewijs voor zwendel en mismanagement bij goktoezichthouder Dick Drayer 13-12-2024 - 3 minuten leestijd

Faneyte doet tweede internationale aangifte tegen goktoezichthouder

WILLEMSTAD – Luigi Faneyte heeft dit weekend opnieuw aangifte gedaan van ernstige misstanden binnen de Curaçaose goksector. In een nieuw, internationaal gericht rapport presenteert hij aanvullend bewijs van zwendel, financieel mismanagement en witwassen. De aangifte richt zich op diverse betrokkenen, waaronder minister van Financiën Javier Silvania, buitenlandse investeerders en de Stichting Gaming Control Board (GCB).

Deze tweede aangifte volgt op een eerder ingediende klacht van 24 november. In het nieuwe rapport wordt een patroon van illegale praktijken geschetst waarbij onder meer Mario Galea, Aideen Shortt, Mario Fiorini, Random Consulting Ltd., Jeannitza Felix, Phaedra Hanst, IGA Trust B.V., Cedric Pietersz en de GCB een rol spelen.

Cryptobetalingen

De aangifte legt bloot hoe gokbedrijven door de GCB werden verzocht betalingen te doen via cryptolinks, buiten de reguliere facturen om. Door gebrekkige uitvoering ontbraken vaak cruciale gegevens, wat resulteerde in mislukte transacties en klachten van operators. Tegelijkertijd wezen Galea en de GCB naar elkaar, terwijl Silvania zich stil hield. Wie aansprakelijk is voor de geleden schade blijft onduidelijk.

Bovendien bleek de ‘officiële bankrekening’ van de GCB een rekening te zijn bij een Electronic Money Institute (EMI) in Tsjechië, wat vragen oproept over de legitimiteit van de transacties. De facturen misten essentiële informatie, zoals de naam van de afzender.

Ondermijnd

Faneyte stelt dat het nieuwe bewijs aantoont hoe een groep individuen de gokregulering van Curaçao heeft ondermijnd. Volgens hem fungeert de GCB als een facade die ongereguleerde betalingen faciliteert. “Het is essentieel om het vertrouwen in onze instituties te herstellen,” aldus Faneyte. Hij pleit voor volledige transparantie en vervolging van alle betrokkenen en eist het onmiddellijke aftreden van Cedric Pietersz.

De misstanden hebben ook een grensoverschrijdend karakter, met betrokkenheid van bedrijven in de Verenigde Staten, Malta en Tsjechië. Dit kan leiden tot internationale sancties en reputatieschade voor Curaçao. Faneyte heeft daarom aangiftes gedaan in meerdere landen, waaronder de VS en Malta.

