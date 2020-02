65 Gedeeld

Willemstad – De Asfalt Centrale Curaçao zit vanaf maandag zonder asfalt. Reden is dat de grondstof om asfalt te maken er niet meer is.

Althans die ligt opgeslagen in tanks van PdVSA en een akkoord om die over te nemen is er nog niet. Wegenbouwer CWM is een belangrijke afnemer van de Asfalt Centrale. Het is nog niet bekend of zij nu ook op korte termijn in de problemen komen.